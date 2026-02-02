Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 février (Nioh 3, Dragon Quest VII Reimagined…)

Les sorties de la semaine

Alors certes, on a déjà vu des semaines où davantage de jeux sortaient d’un coup, mais il faut dire que la plupart des titres sont ici très suivis, à l’image d’un Nioh 3 très attendu ou d’une réinterprétation de Dragon Quest VII qui rend forcément curieux tous les fans de la saga, sans oublier une autre adaptation du manga My Hero Academia. Pas mal de titres à surveiller donc, et ce n’est que le top départ d’un mois de février qui devrait être plus qu’intéressant à suivre.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

3 février

4 février

Master of Pieces (PC, accès anticipé)

5 février

6 février