Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 février (Nioh 3, Dragon Quest VII Reimagined…)
Le coup d’envoi de 2026 est officiellement donné avec ce mois de février qui s’annonce comme l’un des plus chargés de l’année. Comme tous les ans à cette époque, les sorties s’enchaînent à un rythme effréné, et cette semaine en est le parfait exemple. Voici toutes les sorties jeux vidéo à retenir cette semaine, et il y en a un paquet.
Les sorties de la semaine
Alors certes, on a déjà vu des semaines où davantage de jeux sortaient d’un coup, mais il faut dire que la plupart des titres sont ici très suivis, à l’image d’un Nioh 3 très attendu ou d’une réinterprétation de Dragon Quest VII qui rend forcément curieux tous les fans de la saga, sans oublier une autre adaptation du manga My Hero Academia. Pas mal de titres à surveiller donc, et ce n’est que le top départ d’un mois de février qui devrait être plus qu’intéressant à suivre.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
3 février
- Aces of Thunder (PSVR2, Steam VR)
- Punishing: Gray Raven (PC)
4 février
- Master of Pieces (PC, accès anticipé)
5 février
- Dragon Quest VII Reimagined (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Menace (PC)
- PUBG: Blindspot (PC, accès anticipé)
6 février
- My Hero Academia All’s Justice (PC, PS5, Xbox Series)
- Nioh 3 (PC, PS5)
- Carmageddon : Rogue Shift (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- PGA Tour 2K25 (Switch 2)
- Snow Bros Classic Collection (PC, PS5, Switch)
