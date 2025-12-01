Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
La voilà la dernière grande ligne droite de cette année 2025. Le mois de décembre est enfin là et à l’heure où toutes les cérémonies de récompenses de fin d’année se préparent, certains jeux se bousculent en arrivant au dernier moment. On fait le point sur les sorties jeux vidéo à venir cette semaine.
Les sorties de la semaine
Et c’est là la dernière grande semaine de l’année côté sorties jeux vidéo, avant que tout se calme un peu et reprenne en 2026. Avant de souffler pour les fêtes de fin d’année, on assistera tout de même à la sortie de Metroid Prime 4: Beyond après tant d’année, mais n’oublions pas non plus les sorties d’Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion ou même Routine. Soit une semaine très chargée, la dernière avant un moment.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
1er décembre
- Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Wild Growth (PC)
2 décembre
- Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Assassin’s Creed Shadows (Switch 2)
- Kingdom of Night (PC)
- Sleep Awake (PC)
- iRacing Arcade (PC)
3 décembre
- Let it Die: Inferno (PC, PS5)
4 décembre
- Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2)
- Routine (PC, Xbox Series)
- Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Cloudheim (PC)
- Football Manager 26 Touch (Switch)
- Echoes of Elysium (PC, accès anticipé)
On se retrouve prochainement pour le test de nombreux titres présents dans cette liste, alors restez connectés !
Cet article peut contenir des liens affiliés