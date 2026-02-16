Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 février (Avowed PS5, Styx: Blades of Greed, Dead in Antares…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
Nous avançons tranquillement vers un mois de mars qui s’annonce copieux tout en nous voyant proposés de très bons jeux depuis le début de l’année. Février n’est d’ailleurs clairement pas en reste avec déjà Nioh 3, REANIMAL ou encore Mewgenics dans le rétro, et il compte nous offrir encore des heures de jeu bien remplies. Voici le planning de la semaine.
Les sorties de la semaine du 16 février 2026
Si la semaine commence surtout avec un portage, en la présence de la version PS5 de Avowed, le RPG d’Obsidian, le gros des sorties jeux vidéo se lance comme souvent en milieu de semaine. Le retour de Styx et son expérience centrée sur l’infiltration, le jeu de gestion/survie Dead in Antares des frenchies de Ishtar Games, ou encore le platformer coloré Demon Tides, tous sortiront jeudi.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
16 février
- Astrobotanica (PC, accès anticipé)
17 février
- Avowed (PS5)
- NORSE: Oath of Blood (PC)
- Under the Island (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
18 février
19 février
- Styx: Blades of Greed (PC, PS5, Xbox Series)
- Dead in Antares (PC)
- Gear.Club Unlimited 3 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Death Match Love Comedy! (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Death Howl (PS5, Xbox Series, Switch)
- Demon Tides (PC)
- Love Eternal (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
20 février
- Ys X: Proud Nordics (PC, PS5, Switch 2)
Cet article peut contenir des liens affiliés