Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 février (Avowed PS5, Styx: Blades of Greed, Dead in Antares…)

Les sorties de la semaine du 16 février 2026

Si la semaine commence surtout avec un portage, en la présence de la version PS5 de Avowed, le RPG d’Obsidian, le gros des sorties jeux vidéo se lance comme souvent en milieu de semaine. Le retour de Styx et son expérience centrée sur l’infiltration, le jeu de gestion/survie Dead in Antares des frenchies de Ishtar Games, ou encore le platformer coloré Demon Tides, tous sortiront jeudi.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

16 février

Astrobotanica (PC, accès anticipé)

17 février

Avowed (PS5)

NORSE: Oath of Blood (PC)

Under the Island (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)

18 février

19 février

20 février