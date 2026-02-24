La première bêta de Horizon Hunters Gathering aura lieu du 27 février au 1er mars, en même tant que Marathon

L’accès à la bêta est cependant très limité

Contrairement à la bêta du prochain jeu de Bungie, cet essai de Horizon Hunters Gathering ne sera pas ouvert à tout le monde. C’est via le programme de bêta spécial de PlayStation que vous pourrez y participer, à condition d’être membre.

A priori, cette bêta devrait bien avoir lieu en Europe (en plus de l’Amérique du Nord), et s’étalera du 27 février au 1ᵉʳ mars prochain. Vous ne pourrez cependant jouer que durant une plage horaire bien définie, de 19 heures à 22 heures, heure de Paris, ce qui vous laissera donc peut-être un peu de temps pour tester Marathon en parallèle. Certes, les deux jeux sont bien différents, mais ils peuvent partager un public commun, rendant ce choix de date très curieux.

Selon les informations déjà communiquées, cette bêta vous donnera accès à 3 personnages jouables, à savoir Rem, Sun et Axle. Deux modes de jeu seront disponibles, « Machine Incursion », qui est une sorte de mode Survie et « Cauldron Descent », pour des raids en équipe.

Horizon Hunters Gathering sortira dans sa version complète à une date inconnue sur PC et PS5.