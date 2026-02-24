La première bêta de Horizon Hunters Gathering aura lieu du 27 février au 1er mars, en même tant que Marathon
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Sony sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur avec ses jeux service. Pas question de louper le lancement de Marathon, qui arrivera dans quelques jours, et pas question non plus de sortir un Horizon Hunters Gathering qui ne sera pas complet. Mais puisqu’il est important pour le constructeur de faire en sorte que ces deux jeux réussissent, on peine à comprendre pourquoi il a décidé d’organiser la bêta de chaque jeu lors du même week-end.
L’accès à la bêta est cependant très limité
Contrairement à la bêta du prochain jeu de Bungie, cet essai de Horizon Hunters Gathering ne sera pas ouvert à tout le monde. C’est via le programme de bêta spécial de PlayStation que vous pourrez y participer, à condition d’être membre.
A priori, cette bêta devrait bien avoir lieu en Europe (en plus de l’Amérique du Nord), et s’étalera du 27 février au 1ᵉʳ mars prochain. Vous ne pourrez cependant jouer que durant une plage horaire bien définie, de 19 heures à 22 heures, heure de Paris, ce qui vous laissera donc peut-être un peu de temps pour tester Marathon en parallèle. Certes, les deux jeux sont bien différents, mais ils peuvent partager un public commun, rendant ce choix de date très curieux.
Selon les informations déjà communiquées, cette bêta vous donnera accès à 3 personnages jouables, à savoir Rem, Sun et Axle. Deux modes de jeu seront disponibles, « Machine Incursion », qui est une sorte de mode Survie et « Cauldron Descent », pour des raids en équipe.
Horizon Hunters Gathering sortira dans sa version complète à une date inconnue sur PC et PS5.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C