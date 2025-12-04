Sony va éditer le shooter coopératif de Bad Robot Games et du créateur de Left 4 Dead

Sony veut son Left 4 Dead

On ignore toujours ce sur quoi travaille Mike Booth en dehors d’un shooter coopératif (jusqu’à quatre personnes), mais on sait maintenant que Bad Robot Games a trouvé un partenaire de choix pour aider le projet à prendre forme. C’est en effet Sony Interactive Entertainment qui a rejoint le navire, pour aider à produire et distribuer le jeu partout dans le monde.

Anna Sweet, PDG de Bad Robot Games, déclare :

« Ce partenariat avec Sony Interactive Entertainment nous permet de donner vie à notre nouvelle licence, avec une vision ambitieuse pour ce nouvel univers. Grâce au soutien de PlayStation, nous espérons offrir une expérience audacieuse et novatrice, véritablement unique pour les joueurs. Je suis ravie que Mike Booth soit aux commandes et qu’il conçoive une aventure coopérative qui promet de nous faire vivre des moments inoubliables entre amis. »

Christian Svensson, qui s’occupe des contenus d’éditeurs tiers chez SIE, ajoute :

« Nous sommes extrêmement impressionnés par le talent réuni par Bad Robot Games dans son studio et nous sommes ravis de collaborer avec eux pour la production et l’édition de leur prochain jeu. Leur vision créative unique et leur passion pour l’innovation dans tous les domaines du divertissement interactif correspondent parfaitement à la mission de SIE : créer des expériences qui marquent profondément les joueurs. Nous avons hâte que les joueurs découvrent l’univers qu’ils ont imaginé. »

Ce jeu encore inconnu sera aussi bien disponible sur PlayStation 5 que sur PC. Aucune date de sortie n’a été annoncée, et toujours aucune image à se mettre sous la dent.