Silent Hill: Ascension est disponible, le concept du free-to-play expliqué en vidéo

Les dérives du modèles free-to-play en un exemple

Silent Hill: Ascension est enfin disponible sur sur mobiles, PS4, PS5 et les TV connectées Bravia. Présenté comme une série interactive, le projet est resté mystérieux pendant pas mal de temps mais on peut enfin voir de nous-mêmes ce que le jeu a à nous proposer.

Il s’agit donc d’un free-to-play qui est effectivement pensé comme une série interactive, avec des nouveaux épisodes qui arrivent quotidiennement. On y suit un récit qui va être influencé par les choix de la communauté, à travers un système de votes. Le seul hic, c’est que chaque vote n’aura pas le même poids, free-to-play oblige. On voit dans la vidéo explicative qu’il faudra dépenser une monnaie in-game pour voter, et celles et ceux ayant beaucoup de points à dépenser pèseront davantage dans la balance. Comme tout bon free-to-play, il a aussi droit à un Season Pass, qui permet notamment de gagner des puzzles en plus à résoudre ainsi que des objets cosmétiques pour votre avatar, ce dernier pouvant apparaitre dans la série.

Un sacré capharnaüm qui est résumé en 4 minutes de vidéo (et si vous ne comprenez pas tout, on est ensemble). On est loin de l’expérience traditionnelle d’un Silent Hill, ce qui veut dire qu’il faudra que l’histoire proposée par cette expérience soit vraiment à la hauteur si elle veut conserver un public sur la durée.