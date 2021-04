Sony serait en train de travailler à une stratégie pour contrer le Xbox Game Pass

Après la guerre des consoles, la guerre des services. Le Xbox Game Pass est sans aucun doute l’atout majeur de Microsoft dans cette nouvelle génération, et il est évident que cette stratégie n’échappe pas aux yeux de Sony. Si le constructeur dispose de son PS Now, il n’est pour le moment pas assez populaire en comparaison au service de Microsoft. Cependant, David Jaffe, créateur de la série God of War, Sony serait sur le point de contre-attaquer.

Un autre service en route chez Sony ?

Même si David Jaffe n’est plus chez PlayStation depuis quelques temps, il lui reste encore quelques contacts qui lui ont rapporté certaines choses concernant ce que Sony prépare. C’est du moins ce qu’il avance dans l’une de ses vidéos, publiée récemment et rapportée par VGC, dans laquelle il déclare que les gens devraient être patients concernant la stratégie de Jim Ryan et de Sony. Il déclare alors :

« Ce que je peux vous dire, c’est que je sais que certaines choses sont en route puisque des personnes au sein de Sony m’ont dit qu’ils préparaient des choses. Il y aura une réponse au Game Pass. »

Il précise ensuite qu’il ne sait pas encore de quoi il s’agit, mais qu’il espère que ce service ne va pas seulement concerner la potentielle arrivée de plus de jeux PS1, PS2 et PS3, ainsi que de contenus vidéos (étant donné que la VOD disparaît du PS Store) qui seraient introduits avec le PS Now, car il pense que cela serait une mauvaise stratégie.

Il faudra attendre pour avoir des informations plus précises sur ce que compte faire Sony, mais on peut effectivement se douter que le constructeur planche sur un service concurrentiel au Game Pass.