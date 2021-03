Le PlayStation Store va arrêter de vendre de la VOD dès le 31 août

À l’heure de l’explosions des plateformes de SVOD, la VOD tout court n’est peut être plus aussi populaire qu’auparavant, même si le confinement a du aider. C’est sans doute pour cela que Sony décide de changer de stratégie et annonce mettre fin à la location et à l’achat de films et de séries à la demande sur le PlayStation Store.

La fin de la VOD sur PlayStation

Dans un communiqué diffusé sur le PS Blog, Vanessa Lee, directrice du pôle vidéo de Sony Interactive Entertainment, indique alors qu’il ne sera bientôt plus possible d’acheter des vidéos à la demande en passant par le PlayStation Store. Cette décision prendra effet dès le 31 août prochain.

Que celles et ceux qui ont acheté des films et des séries sur le PS Store se rassurent, il sera toujours possible de visionner les vidéos déjà acquises et de les retélécharger si besoin. Mais aucun nouvel achat ne sera possible.

On est maintenant curieux de voir si Sony va remplacer ce service d’une quelconque façon, comme avec un service à abonnement, étant donné que ces derniers se multiplient ces derniers mois. Dans tous les cas, le PlayStation Store va se vider d’une partie de son contenu dès la fin de l’été prochain. Cela n’empêchera pas Sony d’être très actif du côté de la production de séries et de films, comme on a pu le voir récemment avec l’annonce autour de la série Twisted Metal.