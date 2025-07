Sony signe un accord avec Bandai Namco et acquiert 2,5% des parts de l’éditeur pour développer le secteur des animes

Le marché de l’anime au cœur de cet accord

Sony Group Corporation et Bandai Namco Holdings viennent tout juste d’officialiser une alliance stratégique qui, sur le papier, ne concerne pas directement le secteur du jeu vidéo. Sony met la main sur environ 16 millions d’actions de Bandai Namco, soit 2,5% des parts de l’éditeur pour environ 349 millions d’euros (68 milliards de yens), afin de renforcer son poids dans le secteur des animes et des mangas :

« Grâce à cette alliance commerciale et à l’investissement de Sony dans Bandai Namco, en tant que deux des principales sociétés de divertissement japonaises, Bandai Namco et Sony se concentreront sur l’expansion de la communauté de fans d’animes et de mangas dans le monde entier et sur le renforcement de l’engagement, en particulier dans le domaine de l’anime où une croissance rapide du marché est prévue, tout en fusionnant leurs forces pour créer des expériences nouvelles et émotionnellement émouvantes pour les fans, et grâce à ces efforts, maximiser la valeur des licences. »

Et si le jeu vidéo n’est pas au centre de cet accord, c’est un peu tout comme dans la mesure où Bandai Namco produit énormément d’adaptations de mangas et d’animes en jeu. De là à penser que davantage de ces jeux vont se cantonner aux consoles PlayStation, c’est peut-être un peu se précipiter, étant donné que le marché est plutôt tourné vers les sorties multiplateformes. Naturellement, si Sony et Bandai Namco se partagent les droits de certaines licences, il est toujours possible que cela arrive, mais ce n’est pas tellement le but recherché par cet accord.