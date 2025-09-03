Sony pourrait réduire la taille du SSD de la PS5 Slim numérique, sans pour autant baisser le prix de la console

Il n’y a pas de petites économies pour le petit artisan

Toujours fiable avec ce type d’informations, billbil-kun s’appuie sur des documents de certification en provenance de l’organisme de régulation japonaise. On peut alors y lire la mention d’un modèle CFI-2100 (ainsi qu’un modèle CFI-2116), qui serait différent du modèle actuellement en cours de commercialisation (CFI-2000). Toujours selon l’insider, ce modèle viendrait surtout changer le SSD de la machine, pour le faire passer à 825 Go au lieu de 1 To.

Ce changement n’a pour l’instant été vérifié que sur la version européenne de la PS5 et ne serait effectif que pour l’édition « numérique » de la console, c’est-à-dire celle sans lecteur de disque. Du moins, pour le moment. Pour autant, même avec un SSD plus petit, il ne faudrait pas s’attendre à une baisse de prix, puisque la console serait toujours affichée à 499 € en Europe. Elle serait mise en commercialisation dès le 13 septembre prochain, si les informations découvertes sont exactes. On imagine qu’à terme, le but de Sony est d’arrêter la commercialisation des modèles 1 To pour que le modèle 825 Go devienne la norme.

Dans un contexte où le prix des consoles n’est vu qu’à la hausse au lieu de baisser, que ce soit à cause de la période Covid ou les taxes imposées par Donald Trump, Sony réaliserait ici une petite économie dans le cout de fabrication tout en évitant une hausse. Même si, dans la réalité des faits, c’en est une. Le constructeur n’a pas encore commenté cette rumeur.