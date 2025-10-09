Sony et AMD continuent leur collaboration, Mark Cerny évoque les technologies qui pourraient arriver sur PS6

Un partenariat avec AMD qui avance bien

En juillet dernier, Mark Cerny, architecte de la PS5, et Jack Huynh, senior vice-président chez AMD, discutaient déjà du futur de leur collaboration en évoquant à demi-mot la prochaine génération de consoles. PlayStation va encore plus loin aujourd’hui en partageant une vidéo où les deux collègues vantent les mérites de leur travail commun. On vous l’accorde, le tout est très technique et ne s’adresse pas forcément au grand public, et ce malgré le talent d’orateur (et la voix ensorcelante) de Mark Cerny.

Le but de la vidéo est surtout de présenter ce qui est appelé « Universal Compression », une technologie qui va « évaluer toutes les données qui iront en mémoire, pas juste les textures, et va les compresser lorsque cela est possible ». Cela permettra de réduire l’utilisation de la RAM, pour de meilleures performances, une consommation plus basse, et plein d’autres choses.

Mais derrière tout cet échange technique, qui met en avant les avancées technologiques permises par ce partenariat, Mark Cerny mentionne indirectement la PS6, ou du moins la future console de Sony qui arrivera dans « quelques années » :

« De manière générale, ces technologies sont encore assez nouvelles, elles n’existent qu’en simulation pour le moment, mais les résultats sont très prometteurs, et j’ai hâte de les mettre en pratique au sein d’une nouvelle console dans quelques années. »

Rien qui nous avance vraiment aujourd’hui, mais Sony prépare définitivement le terrain pour la prochaine génération de consoles.