Sony devrait améliorer le PSSR de la PS5 Pro dès l’année prochaine grâce à sa collaboration avec AMD

Le PSSR aura droit à son upgrade

AMD et Sony travaillent main dans la main depuis un moment et ont révélé il y a peu leurs avancées sur le FSR 4 via le Project Amethyst, qui promet de bien mieux concurrencer le DLSS de Nvidia que les autres versions du FSR. Digital Foundry a eu l’occasion de s’entretenir avec Mark Cerny pour savoir si tout cela aidera aussi le constructeur à améliorer les résultats sur ses consoles, notamment sur la PS5 Pro. Ce sera bien le cas selon Cerny, qui visera un résultat similaire au FSR 4 avec le PSSR dès 2026 :

« Notre objectif est d’avoir quelque chose de très similaire à l’upscaler de FSR 4 disponible sur PS5 Pro pour les titres en 2026, en tant que prochaine évolution du PSSR. »

Mais cela ne se fera pas en un jour, et ce sera avant tout aux différents studios de bien utiliser cette technologie. Cerny et ses équipes vont donc travailler avec les différents développeurs pour que ceux-ci utilisent davantage le PSSR dès cette année, tout en reconnaissant que ce travail demande un certain temps et de l’investissement. Sans atteindre l’excellence qui sera proposée par le FSR 4, car Sony ne peut pas vraiment effectuer de changement hardware maintenant que la console est sortie, Cerny se montre confiant à l’idée de viser un résultat assez proche sans tout changer.

Cela est également vu comme un bon terrain d’entrainement pour la prochaine génération de consoles, qui pourra directement viser une architecture plus prompt à ce genre de technologie :

« L’objectif à plus long terme est de travailler ensemble pour créer une architecture hardware plus idéale pour l’apprentissage automatique, capable de traiter les réseaux neuronaux nécessaires aux graphismes des jeux. La PS5 Pro a été une merveilleuse expérience d’apprentissage pour nous ici au SIE, et bien sûr, AMD dispose d’une quantité incroyable de connaissances grâce à sa feuille de route RDNA multigénérationnelle. Encore une fois, il est tout simplement logique de combiner ces expertises. »

On commencera à voir tout cela dès l’année prochaine sur la PS5 Pro, du moins si certains jeux en tirent partie (on imagine que ce sera le cas des jeux PlayStation Studios en premier lieu).