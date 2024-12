Mark Cerny revient sur tout ce qu’apporte la PS5 Pro dans une présentation très détaillée de plus d’une demi-heure

Cerny livre son cours magistral

Si vous êtes passionnés de technologies et que vous avez 37 minutes devant vous, vous pouvez donc écouter Mark Cerny vous parler de ray tracing, de machine learning, de PSSR et d’upscaling, bref, tous les arguments que Sony veut mettre en avant pour mieux vendre sa PS5. Autant dire que la présentation ne parlera pas à tout le monde (d’autant plus avec l’absence de sous-titres français), mais les férus de tech trouveront sans doute le discours intéressant.

Cerny en profite également pour bien mettre en avant le partenariat entre PlayStation et AMD, notamment sur le domaine de l’IA :

« AMD a été un partenaire fantastique pour SIE depuis de nombreuses années, et je suis honoré d’annoncer que nous avons entamé une collaboration plus approfondie axée sur la technologie basée sur le machine learning pour les graphismes et le gameplay. AMD et SIE partagent de nombreux objectifs communs liés à l’avancement du médium des jeux vidéo. Visionnez la présentation pour en savoir plus sur ce projet captivant ! »

N’attendez rien d’autre de cette vidéo, qui ne se concentre pas du tout sur les jeux en eux-mêmes, mais sur l’avenir de la technologie au sein du groupe.