Moins d’un mois après sa sortie, Sonic x Shadow Generations est déjà quasi à moitié prix

La mascotte de SEGA est inépuisable, qu’elle traverse des périodes compliquées ou bien qu’elle connaisse des jours plus heureux. Le tout frais Sonic x Shadow Generations fait partie des aventures réussies du hérisson bleu dont la popularité se vérifie avec le million de ventes déjà allègrement dépassé. Et si jamais vous n’avez pas encore mis la main sur ce remaster enrichi, vous n’avez plus vraiment d’excuse avec la promotion actuelle, amenant déjà le jeu à un prix cassé.