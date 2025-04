Sonic x Shadow Generations accompagnera aussi la Switch 2 à son lancement

Pas d’upgrade pour la version Switch ?

Si vous ne l’avez pas déjà terminé sur vos autres plateformes, Sonic x Shadow Generations vous attendra sagement sur Switch 2 dès le lancement de cette dernière. Cette version sera disponible dès le 5 juin prochain, soit en même temps que la console, et disposera d’un meilleur rendu que la version Switch de base. Hormis l’aspect visuel, le contenu du jeu reste quant à lui le même.

SEGA n’a en revanche pas précisé si une upgrade de la Switch vers la Switch 2 serait possible pour ce jeu, comme les derniers Zelda chez Nintendo. Si ce n’est pas le cas, cela voudrait dire que si vous possédez la version Switch, vous serez obligés de repasser entièrement à la caisse pour cette version Switch 2. À voir si l’éditeur annoncera quelque chose pour éviter cela.

Sonic X Shadow Generations est actuellement disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et s’est déjà écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires. L’arrivée de cette version Switch 2 lui permettra donc de grimper encore un peu plus haut.