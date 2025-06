Sonic Racing: CrossWorlds invite Bob l’Éponge et les Tortues Ninja dans la course

C’est carré

Sega n’aura pas droit à l’effet de surprise ici puisqu’une fuite avait déjà confirmé la présence de certains personnages dans ce Sonic Racing: CrossWorlds. Il aura tout de même fallu attendre quelques semaines pour que l’éditeur officialise la chose durant la cérémonie des Kid’s Choice Awards, où une nouvelle bande-annonce du jeu a été présentée.

On y voit ainsi que Bob l’Éponge, Patrick, les Tortues Ninja (qui seront celles du dernier film d’animation Mutant Mayhem) et les personnages d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air pourront être achetés via des DLC. Toutes les grosses séries Nickelodeon en somme. Un circuit passant au sein du Krusty Krab sera même proposé, tout comme des véhicules spéciaux en lien avec Bob l’Éponge. Tout ce beau monde fera partie du Season Pass, qui garde encore deux cartouches en réserve en plus de ces séries et le crossover avec Minecraft.

Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible dès le 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et plus tard sur Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date réalisé à l’occasion du Summer Game Fest.