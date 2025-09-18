Thérapie de choc : Deuxième session – Borderlands 4
La Professeure Ambreleigh n’en a visiblement pas fini avec sa petite expérience, et c’est donc par le biais de cette autre mission secondaire de Borderlands 4 qu’elle vous invite à faire exploser encore et toujours plus de Déconnectés !
Faire exploser toujours plus de Déconnectés !
- Point de départ : Professeure Ambreleigh, au bord d’une route au centre de la Plaine de la Famine
- Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Thérapie de choc »
Cette fois, il s’agit d’attirer des Déconnectés jusqu’à l’appareil d’Ambreleigh, traversez la route vers le sud-est pour tomber sur un groupe d’ennemis. Tirez leur dessus si besoin pour attirer leur attention, mais ne les tuez pas et faites-en sorte qu’ils vous suivent. Faites plusieurs allers-retours si nécessaire jusqu’à en faire exploser 10 pour terminer cette mission et découvrir le triste sort d’Ambreleigh par la même occasion.
- Récompense : XP + Argent
Date de sortie : 12/09/2025