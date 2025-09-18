Aider la Professeure Ambreleigh à réaliser son expérience

Point de départ : Professeure Ambreleigh, dans une maison au nord-est de la planque

Pré-requis : Se débloque durant la mission principale « Trop-plein d’informations »

Parlez à la Professeure Ambreleigh pour accepter sa requête consistant à récolter 2 types de minerai : un échantillon d’éridium et un autre d’ordonite. Vous pouvez les récupérer dans n’importe quel ordre, ici, nous choisissons d’aller d’abord vers le nord, pas très loin de là. Suivez votre boussole pour rejoindre la zone d’objectif, là où vous trouverez un condensateur à ordonite sur des caisses entre deux petits silos.

Filez ensuite en direction du sud-est pour rejoindre la seconde zone d’objectif, près de la Réserve de Rosemary, et brisez le cristal violet en haut d’un cylindre marron pour prendre un échantillon d’éridium. Retournez voir la Professeure Ambreleigh et placez les deux échantillons aux endroits indiqués.

Essayez alors d’actionner le levier à gauche pour recevoir votre nouvel objectif, celui de trouver un Barbaque Brutal pour récupérer son cerveau. Vous pouvez facilement trouver ce type d’ennemi non loin de là vers le nord, tuez-le et ramassez sa tête pour l’apporter à la Professeure Ambreleigh.

Juste après avoir placé la tête de Barbaque à l’endroit indiqué, voilà qu’elle se met à parler… Frappez-la pour la faire taire, et tirez sur le levier à gauche dans la foulée pour démarrer le processus. Actionnez ensuite la valve juste au-dessus et terminez en actionnant le dernier interrupteur pour admirer le résultat de cette expérience quelque peu salissante, mais aussi mettre un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent

