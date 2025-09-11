Pilonner les Chairniers

Point de départ : Vers le sud de la zone, dans la ferme de Marc située à l’ouest du QG des Marginaux

Après avoir complété « Élevage un peu trop intense », Marc a une nouvelle mission secondaire à vous confier qui consiste simplement à pilonner les Chairniers aux différents endroits indiqués dans la ferme. Et c’est tout !

Récompense : XP + Argent + Eridium

