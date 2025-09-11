Tape-Chairniers – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Il paraît qu’il ne faut pas recourir à la force pour éduquer des Chairniers, au risque de vous faire dévorer. C’est pourquoi Marc a encore besoin de votre aide dans le cadre de cette nouvelle mission secondaire de Borderlands 4.
Pilonner les Chairniers
Point de départ : Vers le sud de la zone, dans la ferme de Marc située à l’ouest du QG des Marginaux
Après avoir complété « Élevage un peu trop intense », Marc a une nouvelle mission secondaire à vous confier qui consiste simplement à pilonner les Chairniers aux différents endroits indiqués dans la ferme. Et c’est tout !
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025