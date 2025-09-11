Adopter un Chairnier

Point de départ : Vers le sud de la zone, près de la Tourelle Jaillissante, en sauvant Marc des Chairniers qui le cernent.

Une fois libéré, Marc vous demande de rejoindre un nid de Chairniers qu’il a repéré dans une grotte au nord-ouest, votre mission étant alors de récupérer 3 Œufs de Chairniers. Une tâche qui ne sera pas aussi simple qu’il n’y paraît, puisqu’il faudra vous débarrasser de plusieurs Chairniers pour y parvenir. Tout en sachant qu’ils seront répartis sur plusieurs zones à l’intérieur de la grotte, chacune étant gardée par un Chairnier Brutal, un peu plus coriace et dont il faudra vraiment se méfier. A noter qu’une Cache de Survivaliste se trouve également dans les parages, et dont vous pouvez retrouver les détails sur notre page dédiée aux Collectors de Brame.

Enfin, retournez voir Marc à l’endroit indiqué sur votre carte et donnez-lui les œufs pour recevoir votre nouvel objectif, celui de récupérer maintenant de la viande d’Etripeur. Pour cela, rendez-vous au nord, votre boussole indiquant les deux sites où vous pouvez trouver ces bestioles.

Dès que vous aurez suffisamment de viande, revenez à la ferme et déposez-la dans la gamelle de Daisy. Calmez ensuite ses ardeurs en lui tirant dessus à plusieurs reprises avant d’aller utiliser le haut-parleur à proximité pour entonner votre plus beau chant nuptial de Chairnier et attirer… des Cornes Sauvages… Raté !

Essayez alors d’être plus convaincant… ou pas, puisque vous rameutez cette fois un groupe de Kratchs. La troisième et dernière tentative sera la bonne, mais il faudra toutefois maîtriser le Chairnier mâle en lui tirant dessus jusqu’à l’épuisement. Et ce n’est pas fini, car il s’agit désormais de trouver une musique d’ambiance, chose que vous pouvez faire en utilisant le jukebox à proximité, ce qui mettra enfin un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil à pompe peu commun ou très rare + Tête de Chasseur de l’Arche

