Partir à la recherche des gambettes

Point de départ : Le collègue, perché sur un rocher au sud-ouest du Nœud de l’Oiseau-Mère

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Où sont mes gambettes ? », « Remembrement » et « Remembrement : Encore »

Juste après avoir accepté la mission, commencez par éliminer quelques Etripeurs avant de suivre le collègue. Fouillez alors une première zone d’objectif autour d’un repaire d’Etripeurs, puis une seconde plus loin avec des Cornes Sauvages. Pas de gambettes dans les parages… Continuez alors de le suivre jusqu’au lac, là où vous retrouvez enfin les gambettes pour conclure cette série de missions secondaires.

Récompense : XP + Argent

