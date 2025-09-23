Remembrement : Encore – Borderlands 4
Tout comme dans la mission précédente, les gambettes ont besoin de votre aide pour retrouver le collègue qui s’est une fois de plus mis dans le pétrin. Vous voilà donc de nouveau chargé d’aller le tirer d’affaire dans cette nouvelle mission secondaire de Borderlands 4 dont voici le cheminement.
A la rescousse du collègue !
- Point de départ : Les gambettes, au bord d’une route au nord de la Réserve de Rosemary
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Où sont mes gambettes ? » et « Remembrement »
Suivez les gambettes pour découvrir que le collègue est coincé dans les égouts. Passez ensuite par le côté ouest du bâtiment pour trouver un autre passage bloqué par une grille à l’arrière. Une grille qu’il suffit d’arracher avec votre grappin pour rejoindre le collègue, profitez-en pour récupérer le fragment de clé de l’Arche dans la main du cadavre si ce n’est pas déjà fait, puis escortez-le jusqu’à ce qu’il retrouve ses gambettes afin de terminer cette mission.
- Récompense : XP + Argent
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025