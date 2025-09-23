A la rescousse du collègue !

Point de départ : Les gambettes, au bord d’une route au nord de la Réserve de Rosemary

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Où sont mes gambettes ? » et « Remembrement »

Suivez les gambettes pour découvrir que le collègue est coincé dans les égouts. Passez ensuite par le côté ouest du bâtiment pour trouver un autre passage bloqué par une grille à l’arrière. Une grille qu’il suffit d’arracher avec votre grappin pour rejoindre le collègue, profitez-en pour récupérer le fragment de clé de l’Arche dans la main du cadavre si ce n’est pas déjà fait, puis escortez-le jusqu’à ce qu’il retrouve ses gambettes afin de terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent

