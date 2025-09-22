Remembrement – Borderlands 4
Rédigé par driehuur
Ici, c’est au tour des gambettes de vous appeler à la rescousse pour retrouver son collègue qui s’est encore fourré dans un sacré pétrin. Il ne vous reste donc plus qu’à les aider de nouveau dans le cadre de cette mission secondaire de Borderlands 4.
Libérer le Collègue
- Point de départ : Les gambettes, au bord d’une route menant au Nef Cybernétique
- Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Où sont mes gambettes ? »
Commencez par suivre les gambettes jusqu’à la grange où le collègue est enfermé. Passez donc à l’arrière du bâtiment et appuyez sur le bouton indiqué pour ouvrir la porte. Des créatures en sortiront aussitôt, tuez-les pour sécuriser les lieux, et libérer le collègue par la même occasion qui pourra alors retrouver ses gambettes. Et ce qui mettra un terme à cette courte mission.
- Récompense : XP + Argent
Date de sortie : 12/09/2025