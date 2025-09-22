Libérer le Collègue

Point de départ : Les gambettes, au bord d’une route menant au Nef Cybernétique

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Où sont mes gambettes ? »

Commencez par suivre les gambettes jusqu’à la grange où le collègue est enfermé. Passez donc à l’arrière du bâtiment et appuyez sur le bouton indiqué pour ouvrir la porte. Des créatures en sortiront aussitôt, tuez-les pour sécuriser les lieux, et libérer le collègue par la même occasion qui pourra alors retrouver ses gambettes. Et ce qui mettra un terme à cette courte mission.

Récompense : XP + Argent

