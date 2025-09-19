Ranger drone – Borderlands 4

Aider le drone Ryely

Point de départ : A la frontière est avec le Plateau Divisé, juste au nord de la planque du Collet d’Héliosséide

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Submergence »

Approchez-vous du conduit de ventilation et frappez la grille, ou tirez dessus, pour découvrir un drone nommé Ryely coincé à l’intérieur. Prenez-le et emmenez-le à l’endroit indiqué par votre boussole au sud-ouest. Tout en sachant qu’il tomberait de votre véhicule et qu’il faudra donc vous y rendre à pied. Une fois au Bourbier Accueillant, repérez le marqueur en hauteur et déposez le drone sur une tombe pour terminer cette mission. A noter qu’une Vieille Puce Delta se trouve juste derrière vous et que vous pouvez retrouver les détails sur notre page dédiée aux Collectors du Collet d’Héliosséide.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.