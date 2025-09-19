Ranger drone – Borderlands 4

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de driehuur

Rédigé par

0

On dirait bien que les drones ont une fâcheuse tendance à se coincer dans les endroits les plus improbables dans Borderlands 4. Et c’est justement le cas de cet autre drone qui a besoin de votre aide dans le cadre de cette mission secondaire.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Borderlands 4 : Gearbox promet que des patchs pour la version PC arrivent, ainsi qu’un ajout de taille sur consoles

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Gearbox promet que des patchs pour la version PC arrivent, ainsi qu’un ajout de taille sur consoles

Thérapie de choc : Deuxième session – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Thérapie de choc : Deuxième session – Borderlands 4

Thérapie de choc – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Thérapie de choc – Borderlands 4

Casse sur Kairos – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Casse sur Kairos – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Skate effectue un joli lancement, mais reste sous le feu de nombreuses critiques
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Skate effectue un joli lancement, mais reste sous le feu de nombreuses critiques
Hades II : À quelle heure sortira la version 1.0 du jeu sur PC et Switch ?
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades II : À quelle heure sortira la version 1.0 du jeu sur PC et Switch ?
Cyberpunk 2077 : La suite du jeu pourrait avoir une partie multijoueur selon une offre d’emploi du studio
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Cyberpunk 2077 : La suite du jeu pourrait avoir une partie multijoueur selon une offre d’emploi du studio
Battlefield 6 : on a rejoué au FPS sur les nouvelles cartes Mirak Valley et Operation Firestorm
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : on a rejoué au FPS sur les nouvelles cartes Mirak Valley et Operation Firestorm
Skate Story enchaînera aussi les tricks sur Nintendo Switch 2 avant la fin de l’année
pc
ps5
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Skate Story enchaînera aussi les tricks sur Nintendo Switch 2 avant la fin de l’année
Marvel 1943: Rise of Hydra est au cœur d’une fuite qui dévoile de nouvelles images avec Black Panther
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel 1943: Rise of Hydra est au cœur d’une fuite qui dévoile de nouvelles images avec Black Panther
Team Cherry explique pourquoi Hollow Knight Silksong propose une difficulté accrue par rapport au premier jeu
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Team Cherry explique pourquoi Hollow Knight Silksong propose une difficulté accrue par rapport au premier jeu
Les premiers tests de Sonic Racing CrossWorlds sont tombés, un peu de concurrence pour Mario Kart World ?
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les premiers tests de Sonic Racing CrossWorlds sont tombés, un peu de concurrence pour Mario Kart World ?
Borderlands 4 : Gearbox promet que des patchs pour la version PC arrivent, ainsi qu’un ajout de taille sur consoles
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Gearbox promet que des patchs pour la version PC arrivent, ainsi qu’un ajout de taille sur consoles
Ninja Gaiden 4 : le nouveau protagoniste Yakumo montre tout ce qu’il sait faire dans un long extrait de gameplay
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 : le nouveau protagoniste Yakumo montre tout ce qu’il sait faire dans un long extrait de gameplay
Tencent se défend contre Sony suite aux accusations de plagiat de ce dernier dans l’affaire Light of Motiram/Horizon
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tencent se défend contre Sony suite aux accusations de plagiat de ce dernier dans l’affaire Light of Motiram/Horizon
Arkheron, un nouveau jeu PvP d’un studio fondé par un ex-Blizzard, mélange hack’n slash et Battle Royale
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Arkheron, un nouveau jeu PvP d’un studio fondé par un ex-Blizzard, mélange hack’n slash et Battle Royale
Un nouveau jeu Dragon Quest verra le jour en 2026, mais il s’agira un roguelite sur mobiles
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau jeu Dragon Quest verra le jour en 2026, mais il s’agira un roguelite sur mobiles
Le flou règne encore sur le sort de The Wolf Among Us 2, et même ses anciens scénaristes ne savent pas où il en est
pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Le flou règne encore sur le sort de The Wolf Among Us 2, et même ses anciens scénaristes ne savent pas où il en est
Honor of Kings: World – Un action-RPG en monde ouvert chinois prometteur mais qui soulève encore des questions
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Honor of Kings: World – Un action-RPG en monde ouvert chinois prometteur mais qui soulève encore des questions
EA Sports FC 26 dévoile la première Team Of The Week
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première Team Of The Week
Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox rétropédale et intégrera les deux clans bonus dans le jeu de base
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox rétropédale et intégrera les deux clans bonus dans le jeu de base
Black Panther et Cosmic Ghost Rider rejoignent le combat pour sauver l’univers dans Marvel Cosmic Invasion
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Black Panther et Cosmic Ghost Rider rejoignent le combat pour sauver l’univers dans Marvel Cosmic Invasion
Genshin Impact : Paris accueille en ce moment la Teyvat Expo, une expérience immersive aux Halles
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : Paris accueille en ce moment la Teyvat Expo, une expérience immersive aux Halles
Dispatch : La relève super-héroique du jeu narratif à la Telltale sortira le 22 octobre, avec deux premiers épisodes
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch : La relève super-héroique du jeu narratif à la Telltale sortira le 22 octobre, avec deux premiers épisodes
Yakuza Kiwami 3 est apparu sur le site officiel de la licence, avant le RGG Summit à venir
pc
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 est apparu sur le site officiel de la licence, avant le RGG Summit à venir
Battlefield 1 et trois autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 1 et trois autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra
Assassin’s Creed Black Flag : Vers un remake qui intégrerait des éléments de RPG ?
pc
ps4
xbox one
wiiu
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Black Flag : Vers un remake qui intégrerait des éléments de RPG ?
MindsEye : L’acteur principal du jeu revient sur l’échec du projet et a eu peur de ne plus être employé dans l’industrie
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MindsEye : L’acteur principal du jeu revient sur l’échec du projet et a eu peur de ne plus être employé dans l’industrie