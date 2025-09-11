Submergence – Borderlands 4
Vous pensiez que les drones n’avaient pas besoin d’aller au petit coin ? Apparemment, tout est possible dans Borderlands 4, cette mission secondaire venant justement d’un drone enfermé dans les toilettes.
Aider le drone
Point de départ : Dans un campement à l’est de la Cité Enracinée, en interagissant avec une cabine WC
Une fois la mission acceptée, frappez la serrure des toilettes pour libérer un drone nommé Naver. Ce dernier vous demande de le transporter quelque part au sud-ouest de votre position. Là-bas, déposez-le sur le tas de pierres indiqué et laissez-le scanner l’endroit pour simplement terminer la mission.
- Récompense : XP + Argent
Date de sortie : 12/09/2025