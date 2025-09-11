Aider le drone

Point de départ : Dans un campement à l’est de la Cité Enracinée, en interagissant avec une cabine WC

Une fois la mission acceptée, frappez la serrure des toilettes pour libérer un drone nommé Naver. Ce dernier vous demande de le transporter quelque part au sud-ouest de votre position. Là-bas, déposez-le sur le tas de pierres indiqué et laissez-le scanner l’endroit pour simplement terminer la mission.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.