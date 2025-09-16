Présentation des canailles : Glitch – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Shim a besoin de vous pour constituer une équipe solide en vue d’organiser un casse, mais tient néanmoins à tester vos compétences. C’est donc auprès de Glitch que vous allez devoir démontrer toute l’étendue de votre talent, ce dernier vous réservant une épreuve de furtivité par le biais de cette mission secondaire de Borderlands 4, et dont voici le cheminement complet.
Réussir le test de Glitch
Point de départ : Shim au QG des Marginaux, dans le cadre de la mission secondaire « Casse sur Kairos ».
Téléportez-vous à la Cité enracinée pour parler à Glitch devant la maison où vous avez rencontré Zadra pour la première fois. Tout comme Kilo, ce dernier vous propose un test, celui de désactiver les relais d’alimentation dans la maison. Entrez et accroupissez-vous pour passer sous les premiers lasers devant vous et aller désactiver le premier relais.
Derrière vous, passez entre les rayons lasers verticaux, puis sous les suivants, avant de sauter par-dessus les derniers pour atteindre le deuxième relais. Enfin, accroupissez-vous de nouveau et avancez doucement entre les rayons lasers croisés pour désactiver le dernier relais. Tous les lasers sont maintenant inactifs et vous pouvez sortir de la maison pour retrouver Glitch, et mettre un terme à cette mission.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025