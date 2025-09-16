Réussir le test de Glitch

Point de départ : Shim au QG des Marginaux, dans le cadre de la mission secondaire « Casse sur Kairos ».

Téléportez-vous à la Cité enracinée pour parler à Glitch devant la maison où vous avez rencontré Zadra pour la première fois. Tout comme Kilo, ce dernier vous propose un test, celui de désactiver les relais d’alimentation dans la maison. Entrez et accroupissez-vous pour passer sous les premiers lasers devant vous et aller désactiver le premier relais.

Derrière vous, passez entre les rayons lasers verticaux, puis sous les suivants, avant de sauter par-dessus les derniers pour atteindre le deuxième relais. Enfin, accroupissez-vous de nouveau et avancez doucement entre les rayons lasers croisés pour désactiver le dernier relais. Tous les lasers sont maintenant inactifs et vous pouvez sortir de la maison pour retrouver Glitch, et mettre un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

