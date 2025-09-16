Présentation des canailles : Kilo – Borderlands 4
Shim a besoin de vous pour constituer une équipe solide en vue d’organiser un casse, mais tient néanmoins à tester vos compétences. C’est donc auprès de Kilo que vous aurez l’occasion de montrer votre talent, ce dernier vous réservant une épreuve de réactivité par le biais de cette mission secondaire de Borderlands 4, et dont voici le cheminement complet.
Réussir le test de Kilo
Point de départ : Shim au QG des Marginaux, dans le cadre de la mission secondaire « Casse sur Kairos ».
Allez parler à Kilo qui se trouve dans un campement, au nord-ouest du QG des Marginaux. Puis, approchez-vous de la capsule juste derrière elle.
Il s’agit alors de compléter la séquence de lancement en suivant les instructions de Kilo dans le temps imparti.
- Frapper le bouton
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner le levier à droite
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Frapper le bouton
- Actionner le levier à droite
- Frapper le bouton
- Actionner l’interrupteur à gauche
Si vous réussissez, la porte de la capsule s’ouvre, et vous pouvez alors récupérer de l’argent dans les petits casiers. Sinon, notez que vous pouvez recommencer la séquence autant de fois que nécessaire. Écoutez ensuite Kilo pour terminer cette mission secondaire.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Date de sortie : 12/09/2025