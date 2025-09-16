Réussir le test de Kilo

Point de départ : Shim au QG des Marginaux, dans le cadre de la mission secondaire « Casse sur Kairos ».

Allez parler à Kilo qui se trouve dans un campement, au nord-ouest du QG des Marginaux. Puis, approchez-vous de la capsule juste derrière elle.

Il s’agit alors de compléter la séquence de lancement en suivant les instructions de Kilo dans le temps imparti.

Frapper le bouton

Actionner l’interrupteur à gauche

Tirer sur le panneau en haut

Actionner le levier à droite

Tirer sur le panneau en haut

Actionner l’interrupteur à gauche

Frapper le bouton

Actionner le levier à droite

Frapper le bouton

Actionner l’interrupteur à gauche

Si vous réussissez, la porte de la capsule s’ouvre, et vous pouvez alors récupérer de l’argent dans les petits casiers. Sinon, notez que vous pouvez recommencer la séquence autant de fois que nécessaire. Écoutez ensuite Kilo pour terminer cette mission secondaire.

Récompense : XP + Argent + Eridium

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.