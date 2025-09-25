Plinkœur – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Cette mission secondaire de Borderlands 4 est très simple, mais risque bien de vous faire dépenser une petite somme d’argent. Et comme le disait Arthur Rimbaud : « C’est perdre son argent que de perdre son temps »… A bon entendeur !
Jouer le jeu
- Point de départ : Monty, dans le bunker du QG des Marginaux (Plateforme)
- Pré-requis : Terminer la mission principale « Coup de bélier »
Après avoir reçu les consignes de Monty, descendez les escaliers derrière vous et achetez un cœur énergétique à l’endroit indiqué contre la somme de 500$. Prenez le cœur énergétique juste à droite et descendez les quelques marches restantes pour vous retrouver face à une sorte de jeu du fakir.
Lancez le cœur énergétique dans la fente au-dessus de la machine, et recommencez (et dépensez 500$) autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’il tombe dans le trou juste au milieu. Récupérez ensuite votre récompense dans le coffre juste sur votre droite pour terminer cette mission.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025