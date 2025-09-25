Jouer le jeu

Point de départ : Monty, dans le bunker du QG des Marginaux (Plateforme)

Pré-requis : Terminer la mission principale « Coup de bélier »

Après avoir reçu les consignes de Monty, descendez les escaliers derrière vous et achetez un cœur énergétique à l’endroit indiqué contre la somme de 500$. Prenez le cœur énergétique juste à droite et descendez les quelques marches restantes pour vous retrouver face à une sorte de jeu du fakir.

Lancez le cœur énergétique dans la fente au-dessus de la machine, et recommencez (et dépensez 500$) autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’il tombe dans le trou juste au milieu. Récupérez ensuite votre récompense dans le coffre juste sur votre droite pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.