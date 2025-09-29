Place aux Electi, partie 2 – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Dans cette mission secondaire de Borderlands 4, le leader Willem a besoin de vous pour installer plusieurs antennes relais à Carcadia.
Poser les antennes relais à Carcadia
- Point de départ : Leader Willem, à Carcadia
- Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Place aux Electi, partie 1 »
Parlez au leader Willem et prenez l’antenne relais à côté de lui, votre objectif étant de placer 5 antennes relais à différents endroits de Carcadia, dans la zone indiquée sur votre carte.
- Emplacement n°1 : Au nord-est de la zone d’objectif, en haut des escaliers.
- Emplacement n°2 : Au nord-est de la zone d’objectif, sur un échafaudage.
- Emplacement n°3 : Vers le sud de la zone d’objectif, dans une cage d’escaliers.
- Emplacement n°4 : Au nord-ouest de la zone d’objectif, à proximité de quelques étals de marché.
- Emplacement n°5 : A l’extrémité nord de la zone d’objectif
Après cela, retournez voir le leader Willem et appuyez sur le bouton pour activer tous les appareils. Votre mission se termine ici.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025