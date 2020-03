Parmi les grosses sorties de ce mois de mars, on y retrouve un certain Persona 5 Royal. Version grandement améliorée et bonifiée de Persona 5 sorti en Europe en 2017, le titre arrive le 31 mars et apporte bon nombre de nouveaux contenus, mais aussi et surtout une traduction française, ce qui n’était pas le cas à l’époque. Pour beaucoup, Persona 5 est considéré comme l’un des meilleurs JRPG de cette dernière décennie et c’est en tout logique que le soft est particulièrement attendu.

Sur cet article, vous retrouverez absolument tout ce qu’il faut savoir sur le titre développé par Atlus. On commencera par vous présenter nos différentes pages de soluce complète de Persona 5 Royal, suivies de divers conseils pour bien débuter, comment terminer les différents palaces, répondre à toutes les questions de cours, mais aussi une FAQ pour répondre à vos interrogations. En somme, vous êtes devant la page d’accueil du guide complet de Persona 5 Royal !

Soluce Persona 5 Royal

Dans cette partie, vous retrouverez l’ensemble de nos articles concernant le cheminement de Persona 5 Royal. Tout d’abord, une solution complète de l’histoire principale, avec les événements majeurs, mais également un guide détaillé des différents palais mentaux et donc des palaces à réaliser. Vous retrouverez ensuite diverses astuces pour terminer les activités annexes.

Histoire principale

Avril (En écriture)

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Les palaces

En écriture

Astuces

FAQ (Foire aux questions)

Si jamais vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous prépare une liste de questions/réponses. Si jamais vous souhaitez en savoir plus ou que vous ne trouvez pas votre réponse, n’hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous mettrons à jour cet article.

Quand sort Persona 5 Royal ?

La date de sortie de Persona 5 Royal est fixée au 31 mars 2020 en Europe et donc, en France. Au japon, le titre est sorti un peu plus tôt, le 31 octobre 2019 pour être précis.

Sur quelle(s) console(s) sera disponible Persona 5 Royal ?

Persona 5 Royal sera disponible sur PlayStation 4 et sera compatible PlayStation 4 Pro avec quelques améliorations (affichage 4K disponible).

Persona 5 Royal sortira t-il sur Switch ?

Pour le moment, l’arrivée de Persona 5 Royal sur Switch n’est pas prévue. Cependant, Atlus a déjà évoqué cette possibilité si les joueurs se manifestent suffisamment. Si vous souhaitez un autre jeu Persona sur la console de Nintendo, sachez que Persona 5 Scramble est censé sortir sur Nintendo Switch.

Quelles sont les nouveautés de Persona 5 Royal ?

Persona 5 Royal marque un tournant dans l’histoire en étant le premier épisode de la série disponible avec des textes en français. C’est donc la nouveauté majeure ici. D’autres contenus sont aussi prévus. Voici en vrac ce que l’on retrouve comme nouvelles choses :

La présence de sous-titres français, italiens, espagnols et allemands

Un nouveau personnage jouable : Kasumi

Un nouveau semestre avec de nouvelles intrigues

Deux nouvelles fins à découvrir

Ajout du grappin qui permet de découvrir de nouvelles zones dans les Palaces

Le Repaire : Un endroit où l’on peut jouer aux fléchettes ou simplement traîner

Un nouveau quartier : Kichijoji

Des combats de boss revisités avec de nouvelles phases

De nouveaux confidents

Amélioration des mememtos

L’ensemble des DLC de Persona 5

La possibilité d’offrir des cadeaux aux confidents pour améliorer les relations

D’avantage de liberté dans nos actions (Morgana ne nous retient plus le soir)

Persona 5 Royal propose t-il une traduction française ?

Oui, Persona 5 Royal propose une traduction française intégrale pour les sous-titres.

Est-ce qu’il y aura un patch avec la traduction française sur Persona 5 ?

Aucun patch ne sera disponible pour la version classique de Persona 5 sorti en 2017. Atlus a expliqué que cela serait trop compliqué au vu des changements majeurs apportés tout au long de cette nouvelle édition.

Quelle est la durée de vie de Persona 5 Royal ?

Persona 5 Royal propose une durée de vie supplémentaire en comparaison de son grand frère, proposant ainsi un total environnant les 120 heures de jeux sans compter les différents errements que vous pourrez faire dans le jeu.

Edition limitée Phantom Thieves

Une édition limitée et collector sortira le 31 mars, en même temps que le jeu. Celle-ci est prévue au prix de 89.99€ et regroupe :

Le jeu en version physique

Un masque de Joker

Un Steelbook

La bande-son sur CD

Une boîte Collector

Un artbook

Un thème dynamique PS4

Où acheter Persona 5 Royal ?

Persona 5 Royal est disponible aussi bien en version numérique que physique. Il est donc disponible sur le PlayStation Store ou dans vos magasins habituels.

