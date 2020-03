Durée de vie Persona 5 Royal : Combien de temps pour l’histoire ?

Alors que Persona 5 Royal va bientôt pointer le bout de son nez, pour une arrivée toujours prévue pour le 31 mars, les premiers tests sont déjà tombés. Etant donné que c’est une version plus complète d’un titre qui était déjà riche, nous n’avons qu’une question en bouche, mais quelle est la durée de vie du jeu ?

Quelle est la durée de vie de Persona 5 Royal ?

Évidemment, c’est une interrogation qui se pose. Étant donné tout d’abord que Persona 5 Royal est un RPG japonais massif, proposant un contenu supérieur à son aîné, Persona 5, nous pouvons nous demander à quel point a été rallongé le titre d’Atlus. Combien de temps faut-il pour finir l’histoire ? Quand est-ce que l’on obtient le platine ?

Maintenant que l’on a terminé le jeu, on vous donne quelques indications concernant la durée de vie de Persona 5 Royal :

Histoire principale : Environ 80 heures

Histoire + objectifs annexes : Entre 125 et 140 heures

Finir le jeu à 100% : Environ 180 heures

C’est quelque chose qui se rapproche des estimations qui ont pu être données ça et là. Il faut dire qu’entre l’histoire originale, les ajouts de la version Royal, les quêtes annexes, et la possibilité de monter de niveaux des différents personas, il y a vraiment de quoi faire dans Persona 5 Royal. Avec par exemple un semestre complet supplémentaire, les mementos ou encore l’annexe de Persona 5, qui a été revu entièrement avec l’ajout de quêtes annexes au sein même de l’ensemble. Si vous ajoutez également les donjons qui ont été entièrement conçus de nouveau avec de nouvelles mécaniques tel que le grappin.

Pour rappel, vous incarnez la joyeuse troupe des voleurs fantômes dans leur quête de justice dans la ville de Tokyo. Vous entrerez dans les palais intérieur des gens corrompus pour changeur leur cœurs. Le jeu aborde de nombreuses thématiques matures et actuelles, le tout dans une ambiance et une bande son très plaisante. Si vous souhaitez en savoir plus sur Persona 5 Royal, nous ne pouvons que vous conseiller de lire notre test autour du jeu qui sort le 31 mars sur PlayStation 4.