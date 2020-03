Le quartier de Kichijoji est le tout nouveau quartier ajouté dans Persona 5 Royal. Qui dit nouveau quartier dit nouvelles activités, que ce soit en pleine journée comme le soir ! On détaille cela ici, avec à la fois les activités disponibles en journée et en soirée. Et on vous dit qu’est-ce que l’on peut y faire.

Que faire dans le quartier de Kichijoji ?

En journée

Pendant la journée, après l’école, de nombreuses activités et boutiques vous seront proposées :

Une papeterie, permettant d’acheter des cadeaux

Une friperie, pour recycler vos habits sales et obtenir des objets intéressants

Restaurant de fritures, pour vous donner des forces

Le temple, vous permettant de monter votre niveau de CP max

Le restaurant chinois, pour vous donner des forces

La boutique d’encens

L’épicerie internationale, pour de la nourriture

La lithothérapie, pour des accessoires utiles

Le club de fléchettes et de billard, pour jouer et améliorer ses compétences

En soirée

La nuit, c’est un tout autre quartier qui s’ouvre, avec de nombreux bars ouverts !

Le restaurant chinois, pour vous donner des forces

Une friperie, pour recycler vos habits sales et obtenir des objets intéressants

L’épicerie internationale, pour de la nourriture

Le club de fléchettes et de billard, pour jouer et améliorer ses compétences

La lithothérapie, pour des accessoires utiles

Le fameux club de jazz, pour un moment musical

