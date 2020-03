L’un des aspects les plus importants dans Persona 5 Royal en terme de gameplay purement RPG, ce sont les Personas. Chacun a son arcane, son type, ses forces et ses faiblesses. Seulement, ils sont tout de même limités en terme de progression et de compétences déblocables.

Pour palier à cela et avoir des Personas toujours plus puissants, tout un système de fusion est mis en place dans La Chambre de velours pour vous permettre de progresser. Comme vous allez le voir, il y a plusieurs façons de fusionner ses Personas, plusieurs conditions également, avec des avantages et des contraintes.

Comment fusionner des Personas dans Persona 5 Royal ?

Comme vous allez le voir, il y a plusieurs façons mais aussi conditions selon lesquelles vous allez pouvoir fusionner vos Personas.

Fusion classique

Lors de cette fusion, vous allez pouvoir sélectionner deux Personas que vous possédez sur vous, afin d’en créer un nouveau. Plusieurs choses se mettent donc en place pour ce processus :

Chaque Persona possède une arcane. Plus vous êtes à un niveau élevé avec un confident, plus son arcane sera haute et vous donnera de véritables bonus pour la conception de vos Personas.

Votre niveau actuel vous limitera dans les possibilités de fusion. Il ne sera pas possible de créer un Persona au niveau supérieur au vôtre.

Une fois que vous avez validé la fusion, vous aurez plusieurs choix à effectuer :

Choisir un attribut. C’est une compétence passive intrinsèque au Persona qui lui permettra en fonction de l’attribut choisi de vous faire économiser des CP ou vous sauver d’altérations diverses par exemple.

Choisir les compétences héritées. Vous aurez à choisir quelles compétences provenant des deux Personas fusionnés le nouveau héritera.

Et c’est tout. Vous verrez ensuite le résultat de la fusion et vous obtiendrez le plus souvent le Persona souhaité. Il peut arriver par contre que cela ne se passe pas comme prévu….

Fusion avancée

La fusion avancée fonctionne selon un principe assez similaire à la fusion classique, à l’exception que c’est trois Personas qui sont fusionnés pour en créé un autre, et non plus deux Personas pour un. Il est d’ailleurs possible d’utiliser des Personas ne provenant pas de votre besace mais du catalogue de La Chambre de velours. Pour la suite, ce seront les mêmes actions et choix qui seront répétés par rapport à la fusion classique.

La Potence

Plus loin dans l’aventure, vous aurez l’occasion, via la Potence, de renforcer vos Personas. L’idée est de sacrifier un Persona au profit d’une montée de niveau, de compétences et de caractéristiques d’un autre. Une bonne occasion pour créer des Personas très puissants, en jouant sur les arcanes, etc.. Il sera également possible d’ailleurs d’utiliser des encens pour améliorer tout cela.

Mutation

C’est un cas un peu particulier ici car c’est en réalité une fusion avec un objet. La volonté n’est donc pas de créer un nouveau Persona, mais un objet spécifique : des compétences sur une carte vierge, de nouveaux objets puissants. Il suffit d’avoir pour le Persona correspondant l’objet demandé.

Quelles sont les conditions supplémentaires de fusion ?

La grosse nouveauté de ce Persona 5 Royal, c’est l’ajout de conditions au sein de La Chambre de velours qui viendront perturber un poil tout ceci.

Les fusions alarmes

C’est un événement qui peut arriver à différent moment dans votre progression, à partir du 3e palais. Le concept est que vous aurez l’occasion de créer des Personas beaucoup plus puissants car certaines de leurs compétences de base du Persona arrivant pourront être montées de puissance, permettant par exemple de viser tous les ennemis, ou upgrader en terme de nombre de dégâts. Il en est de même sur toute la partie protection et effets passifs.

Encens

Il sera possible d’utiliser à votre guise des encens dans La Chambre de velours, permettant ainsi des modifications lors de la fusion de vos Personas. Il sera alors possible d’augmenter une partie des statistiques pour rendre plus puissants vos comparses.

Retrouvez notre guide complet pour découvrir d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Royal.