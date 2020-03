S’il y a bien quelque chose d’important à ne pas négliger dans Persona 5 Royal, c’est bien la météo. A chaque journée son temps, et certaines activités auront ainsi un plus gros impact, vous octroiera plus de points si elles sont réalisées à ce moment-là. Historiquement, c’est un aspect qui n’est pas nouveau dans la série des Persona. En effet, on retrouvait déjà l’importance des conditions météorologiques dans Persona 4 où l’impact n’était pas dans quelques bonus par-ci par-là mais rythmait le jeu, donnant les différentes deadlines pour réussir les donjons.

Il y a dans Persona 5 et Persona 5 Royal deux types de climat : la météo normale et les météos spéciales. La première donnera simplement quelques bonus en cas de pluie par exemple, alors que le second fonctionne véritablement par période donnée, avec des bonus spécifiques, et même des variations de dialogues. A savoir que les conditions météorologiques peuvent changer au sein même d’une journée.

Quelles sont les conditions météorologiques et leurs effets dans Persona 5 Royal ?

Météo classique

Il y a trois types de temps lors des conditions météorologiques classiques : ensoleillé, nuageux et pluvieux. Pour les reconnaître, un pictogramme se trouve juste à côté de la date, en haut à gauche de votre écran.

Une seule de ces conditions météo a un impact dans une météo classique, la pluie .

. Ainsi, les jours de pluie, vous aurez un bonus supplémentaire lorsque vous irez prendre un bain, vous permettant d’obtenir ainsi +3 en charme et +1 en courage .

et . Si vous souhaitez étudier, privilégiez également les jours de pluie. Que ce soit au Diner ou au café Leblanc, vous obtiendrez ainsi +3 en connaissance .

. A noter que les activités extérieures avec les confidents ne seront pas disponibles, et les stocks d’objets achetables seront limités.

Météo Spéciale

Pendant toute l’année, à certaines périodes, vous aurez des conditions météorologiques dites spéciales, ayant chacune un effet spécifique, que ce soit sur les Mementos, ou sur la vie réelle.

Pluie torrentielle et orage : Arrive entre fin juillet et août . Permet l’apparition de Personas plus rares dans le Memento, et également d’avoir un contenu dans les coffres plus rares.

Arrive entre fin . Permet l’apparition de Personas plus rares dans le Memento, et également d’avoir un contenu dans les coffres plus rares. Alerte pollen : Arrive au mois de mai . Les ombres présentes dans le Mementos pourront être plus dociles et demanderont plus facilement à être épargnées.

Arrive au mois de . Les ombres présentes dans le Mementos pourront être plus dociles et demanderont plus facilement à être épargnées. Vague de chaleur / Canicule : Arrive au mois de juillet et août . Les ennemis des Mementos pourront souffrir de brûlures dès le début de l’affrontement. Les machines automatiques en ville seront en rupture de stock.

Arrive au mois de . Les ennemis des Mementos pourront souffrir de brûlures dès le début de l’affrontement. Les machines automatiques en ville seront en rupture de stock. Saison de la grippe : Arrive au mois de novembre et décembre . Les ennemis dans le Mementos peuvent souffrir de désespoir à l’arrivée en combat.

Arrive au mois de et . Les ennemis dans le Mementos peuvent souffrir de désespoir à l’arrivée en combat. Neige : Arrive au mois de décembre. Rien de spécial.

Arrive au mois de décembre. Rien de spécial. Vents froids : Arrive en janvier. Les ennemis dans les Mementos peuvent arriver sur le champ de bataille gelés.

Si vous souhaitez savoir exactement ce qui est à prioriser selon les jours et la météo, nous vous invitons à suivre notre solution complète de Persona 5 Royal qui vous guidera tout au long du jeu.