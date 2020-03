Ajout de cette nouvelle édition, vous pourrez utiliser un grappin dans Persona 5 Royal. Nouveauté pourtant anecdotique sur le papier, cela devient pourtant un outil primordial pour l’exploration des différents palais du jeu. Nous répondrons ici aux questions que vous pourriez avoir concernant ce nouvel ajout.

Comment obtenir le grappin dans Persona 5 Royal ?

Comme nous l’avons écrit dans notre solution du jeu, vous obtenez gratuitement le grappin pendant le premier palais du jeu, le palais de Kamoshida. C’est au second étage où, lorsque vous devrez monter, Morgana vous donnera le grappin et vous apprendra à l’utiliser. Il n’y a par la suite aucun coût d’utilisation ni limite. L’utilisation du grappin est considérée comme un plus long saut de la part du jeu.

Comment utiliser le grappin dans Persona 5 Royal ?

Il y a plusieurs façons de repérer les endroits où le grappin peut être utilisé. Il y a tout d’abord votre bras qui peut s’illuminer d’une couleur bleue, indiquant que l’on peut utiliser le grappin tout proche. Vous pouvez également faire face à un endroit où le grappin peut être utilisé, dans ce cas-ci, vous aurez une animation de la touche à appuyer, L1, pour indiquer que vous pouvez utiliser le grappin.

La dernière façon est en utilisant le troisième œil. Appuyez sur L2 pour voir les informations cachées. Vous pourrez ainsi voir les spots pour le grappin, mais aussi au sol l’endroit où se positionner, symbolisé par un triangle avec le fil du grappin. Le grappin est une mécanique purement de déplacement dans le jeu.

Quel est l’intérêt du grappin dans Persona 5 Royal ?

Le grappin est un nouvel ajout de Persona 5 Royal permettant de vous aider dans vos déplacements dans les différents palais. Cela a pour conséquence une remodélisation complète de l’ensemble des palais du jeu. Cela permet notamment de pouvoir mettre en place de nouvelles pièces et nouveaux éléments collectibles comme les graines de la mort.

Si vous souhaitez d’ailleurs en savoir plus sur l’utilisation du grappin à des endroits spécifiques du jeu, nous vous invitons à aller lire notre solution complète de Persona 5 Royal en retrouvant notre guide complet.