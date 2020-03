Bienvenue dans Persona 5 Royal. Si vous avez cliqué sur cette page, c’est que vous venez de débuter l’aventure ou que vous allez bientôt en prendre. Préparez vous à vivre vos premiers moments en tant que voleurs fantômes. Voici nos conseils pour bien débuter et optimiser vos premières heures. Oh, et belle découverte si c’est la première fois que vous y jouez.

Garder avec soi des Personas de différents types d’arcanes pour monter de rangs

Dépendant de votre choix de confident sur lequel vous souhaitez évoluer, nous vous conseillons d’avoir toujours un Persona dans la poche correspondant. Cela permettra de monter plus rapidement les niveaux avec les confidents.

Priorisez la montée de niveau de confident avec La Mort (Tae Takemi)

Monter le niveau de son confident avec Tae Takemi, la docteur est assez importante en début de partie car c’est ce qui vous permettra d’obtenir des accessoires donnant au protagoniste une récupération de ses points de PC. Très utile notamment sur le long terme car cela vous permettra de rester beaucoup plus longtemps en exploration dans les palaces.

Montez vos niveaux de connaissances, gentillesse et courage

Pour bien débuter dans Persona 5 Royal, il faut rapidement monter ces trois caractéristiques. Elles seront primordiales pour débuter vos relations avec les confidents Ann Takami (Gentillesse) et Tae Takemi (Courage). Pour plus de courage, allez par exemple à la bibliothèque pour réviser, vous gagnerez également de la connaissance. Concernant la gentillesse, des livres et des films vous aideront à monter la statistique, mais vous pouvez aussi tout simplement vous occuper de votre plante verte présente dans votre chambre.

Il sera tout de même possible, si vous vous en sortez bien, de monter l’ensemble des statistiques et même d’obtenir le niveau 2 sur ce premier mois. Il est de toute façon utile de développer l’ensemble des différents aspects pour pouvoir débloquer l’ensemble du contenu et monter de niveau l’ensemble des confidents.

Prenez le temps de monter de niveau dans les deux premiers palais

C’est quelque chose que l’on a tendance à ne pas faire lors de notre première partie de Persona 5 Royal. Le jeu étant assez simple sur ses premières dizaines d’heures, on a tendance à vouloir simplement avancer et découvrir l’histoire.

Seulement à un moment, on vous demandera d’avoir un niveau à la fois de personnage mais surtout de Persona assez élevé, avec des compétences qui tapent franchement. Il y a plein de mécaniques qui au fil du jeu vous permettront ceci, mais il faut prendre en amont le temps de bien monter vos niveaux, de tuer le moindre ennemi qui passe.

Aller souvent au Mementos

Si le Mementos est un aspect qui peut sembler annexe au premier abord, il est pourtant d’une importance capitale. Débloqué entre le 1er et le second palais, nous vous conseillons de vous y rendre à partir du moment où vous avez 2-3 requêtes cumulées. Si vous souhaitez monter certains Personas qui sont un peu trop faibles à votre goût pour faire des fusions, vous aurez ici un choix tout trouvé.

Mais le plus gros intérêt du Mementos est ailleurs. C’est en effet une très grosse occasion de vous renflouer. Toutes les mini quêtes vous donneront mondes et merveilles et très clairement, c’est un choix tout trouvé si vous ne voulez pas envoyer votre personnage gagner quelques piécettes et que vous aviez prévu le soir de faire une activité au café Leblanc.

Acheter des objets de soin et de PC

C’est un aspect véritablement important dans les palais de pouvoir, lors des secondes et troisièmes sessions d’exploration, de pouvoir tout de même tirer la corde plus longtemps. Il est vraiment dommage de se retrouver d’un coup sans CP sur notre personnage en particulier alors que l’on est à 2 salles de la fin d’un étage ou de la détection du trésor. Pour cela veillez bien à regarder le télé-achat, ou une autre stratégie peut consister à faire du café en nombre. Il sera possible aussi d’acheter des objets dans les Mementos grâce à la boutique de Jose qui sera pour le coup très intéressante.

Monter son niveau de PV et de PC max

Il est possible de monter le niveau max de ces deux jauges dans Persona 5 Royal. Pour monter votre jauge de PV max, faites du sport dans votre chambre. Pour monter le niveau de PC max, il faudra aller méditer au temple. Le temple se situant dans le nouveau quartier du jeu, le quartier de Kichijoji, vous devrez déjà débloquer le lieu pour y accéder.

Retrouvez notre guide complet pour découvrir d’autres conseils et astuces pour Persona 5 Royal.