Dans Persona 5 Royal, vous aurez différents palaces à visiter. Des palais, qui vont office de véritables donjons. Ici vous trouverez la solution complète du palais de Kamoshida, premier donjon du jeu, que vous devrez finir durant le mois d’avril. On vous explique tout, étape par étape.

Exploration du Palais de Kamoshida

Comme tout palais, le Palais de Kamoshida s’effectue en plusieurs journées. Nous vous l’avons divisé de la façon la plus optimale possible.

1re journée d’exploration

Arrivé devant l’entrée du château, vous devrez passer par la petite fenêtre. Arrivé dans le hall central, vous allez apercevoir de nombreuses troupes. Il vous faudra donc passer par un autre chemin. Empruntez la porte se trouvant face à vous dans le couloir. Entrez dans la pièce et vous allez vous retrouver face à une séductrice, qui deviendra votre nouveau Persona sous le nom de Pixie.

Suite à cela, vous allez vous retrouver face à deux Bêtes sales à deux cornes que vous pourrez vaincre ou bien convaincre de vous rejoindre, vous donnant le Persona Bicorne. Vous pourrez enfin changer de pièce, traverser un corridor, pour arriver dans une pièce centrale où se trouve trois ennemis ainsi qu’un coffre. Le coffre contient une Dague en argent, quant aux ennemis, vous vous retrouverez face à 2 groupes de 3, Pyromane des Cryptes, ainsi qu’un Bicorne. Lorsque vous sortez de cette pièce, vous vous retrouverez dans un couloir où se trouve un abri.

Suite à cela une cinématique montrant Ann arrivant dans le palais se déroule. Vous devrez remettre votre quête au trésor en stand-by, il faudra la sauver de toute urgence ! Retournez sur vos pas pour voir le corridor rempli d’armures le long des murs disponibles à vous. A ce moment-là, vous aurez une porte à franchir, qui vous conduira vers une cinématique.

Passé l’éveil de Ann, vous vous retrouverez face à un nouveau Capitaine des Gardes. Il est sensible aux attaques de type feu, abusez du pouvoir Agi de Ann.

Suite à ce combat, vous serez forcé de stopper l’exploration du Palais de Kamoshida.

2e journée d’exploration

Lorsque vous arrivez pour la première fois à votre seconde exploration, plusieurs choses scriptées vont initier ceci. Tout d’abord le choix du nom de code, Panther, d’Ann. Ensuite votre passage dans La Chambre de Velours, qui vous permettra de découvrir la fusion entre les Personas. Notre niveau de confident avec Igor passe à ce moment-là au niveau 2, ajoutant la possibilité d’utiliser son troisième œil pour voir des choses invisible à l’œil nu.

Dès lors vous pourrez débuter l’exploration, en reprenant depuis le dernier abri où vous aviez été. Rendez-vous donc à l’abri du Bâtiment Ouest RDC. Arrivé dans l’abris, Ann vous transmet un Kit D’énergie S. Vous allez pouvoir, dès lors, explorer le palais.

Une fois arrivé dans le couloir, franchissez la porte au fond où la salle suivante est inconnue. Morgana vous donnera a ce moment précis 3 écrans de fumée, 1 cocktail molotov, 1 spray gelant et 1 balle de disparition. Arrivé dans la nouvelle pièce, vous aurez deux ennemis, deux Bicornes et 3 Pixie. Vous trouverez derrière la table une caisse que vous pourrez briser et en haut d’une étagère à proximité un tonneau à briser également. Près de la cheminée, vous trouverez également un tonneau à briser en hauteur.

Arrivé dans le prochain corridor, vous allez apprendre via le prochain ennemi, le transfert entre personnages, lorsque vous réalisez un coup critique, une attaque faible ou encore un coup technique. Une technique dévastatrice à abuser lors des affrontements. N’hésitez pas à revenir sur vos pas, et briser le vase au début du couloir avec une balle dans l’étagère au bout de celui-ci.

Arrivé ensuite à l’escalier menant au 1er étage, vous trouverez à son pied une boîte à briser. Si vous souhaitez monter un peu de niveau avant de passer au second niveau du palais vous pouvez rebrousser chemin. Ce n’est pas quelque chose de nécessaire, mais avoir un peu d’avance est toujours bien notamment pour les fusions de Personas ou les ennemis plus coriaces.

En haut de l’escalier se trouve un tonneau à briser, avant de pénétrer dans le couloir. Vous aurez ici un tutoriel indiquant comment se mettre à couvert dans le jeu. Sur le long couloir en L, vous trouverez un autre ennemi, deux balles et un vase à briser.

La pièce suivante sera un puzzle à résoudre impliquant des têtes de boucs à activer. Pour cela, utilisez votre troisième œil pour détecter les pas de vos ennemis et activer les bonnes têtes. Une urne face à vous peut être brisée, et vous devrez tout d’abord activer la tête de bouc la plus au fond de la pièce. Traversez la partie en U et activez la première tête de bouc. Les grilles vont remonter et vous pourrez récupérer le plan de l’étage.

Vous devrez maintenant passer dans un autre couloir en L, où se trouve 2 ennemis à vaincre. Au bout du couloir, vous aurez une balle à briser. Arrivé ensuite dans le hall central, vous aurez de nombreuses choses à voir. Tout d’abord sur votre droite, une urne à briser, à côté de plateforme où vous pourrez monter. Sur votre gauche, un vase est à briser proche d’une grille. Pour avancer, passez par les plateformes montantes à droite.

Vous pourrez ainsi vous retrouver de l’autre côté du hall. Une nouvelle salle vous attend, avec un trésor sur votre droite. Il faudra utiliser un kit de crochetage pour l’ouvrir. Au fond de la salle, vous trouverez une balle à briser, et sur votre gauche, un abri vous permettant de sauvegarder et d’utiliser des objets spécifiques.

Une fois cette salle passée, vous vous retrouverez de nouveau dans un couloir rempli de plusieurs ennemis. Au bout du couloir vous aurez sur votre droite une balle à briser ainsi qu’une urne. En haut des escaliers, un ennemi est présent assez tôt dans la pièce. Au fond se trouve une balle à briser.

On retrouve de nouveau les fameuses têtes de bouc à activer. Utilisez votre troisième œil pour résoudre l’énigme, simple à réaliser. Vous arriverez dans la salle à manger du château. Commencez par le bouc à droite, puis entrez dans la pièce libérée, utilisez le bouc à gauche. Montez ensuite sur l’étagère, prenez le conduit. N’oubliez pas avant de refermer la grille avec le bouc sinon vous allez tourner en rond dans la pièce.

Vous allez ainsi arriver face à un trésor que vous pourrez ouvrir, puis activer la tête de bouc se situant sur le mur de droite. Cela débloquera toutes les grilles de la salle, vous permettant d’avancer. La pièce suivante contient un ennemi de votre niveau, donc comme d’habitude, ne courrez pas dedans et prenez votre temps. Vous trouverez dans cette pièce un trésor au bout à droite après la table ainsi qu’un tonneau au bout à gauche.

Arrivé dans la prochaine pièce, éliminez l’ennemi, puis sautez d’étagère en étagère pour arriver dans le conduit qui vous mènera à la suivante. Vous y trouverez un ennemi ainsi qu’un coffre. Éliminez-le et ouvrez le trésor. Cet ennemi vous demandera la vie sauve et vous pourrez ainsi récupérer Jack-o’-Lantern dans votre équipe. Dans le coffre se trouve un anneau, permettant de donner une technique à n’importe quel personnage. Mettez-le sur un personnage a qui cela sera utile.

Une nouvelle fois, vous arriverez dans un couloir, vous permettant déjà de débloquer la porte bloquée auparavant, et de briser une urne. Vous arriverez cette fois aux escaliers menant au second étage, l’occasion de vous introduire la mécanique du grappin. Avant de l’utiliser, brisez la caisse face à vous. Une fois arrivé en haut, montez tout d’abord au maximum les escaliers pour trouver un coffre à ouvrir.

Arrivé au nouvel étage, vous rencontrerez un ennemi avec une aura rouge, que vous pourrez éviter. Nous vous conseillons dès lors de finir votre seconde exploration à ce moment, l’abri se situant directement sur votre droite. Vous devriez avoir l’ensemble de votre groupe niveau 6, et votre compartiment à masque plein de Personas.

3e journée d’exploration

Pour cette troisième journée d’exploration, ne partez pas les mains vides ! Profitez de quelques journées entre la 2de et la 3e pour créer de nouveaux kit de crochetage, vous en aurez besoin exactement de deux.

Commencez l’exploration depuis l’abri du Bâtiment Est 2E. Affrontez directement l’ennemi à l’aura rouge sur votre droite en sortant de l’abri. Sa faiblesse sera la glace, n’hésitez pas à l’utiliser contre lui. Après l’avoir vaincu, allez briser l’urne et tenter d’activer la tête de bouc. Il vous manquera un médaillon, que vous irez chercher durant cette journée d’exploration.

Faites attention car directement à votre droite se trouvera un ennemi à combattre. Rentrez ensuite dans la pièce sur votre droite pour obtenir Le livre de l’esclave. En sortant, vous trouverez sur le couloir central un autre ennemi à éliminer. Vous aurez par la suite deux autres petites salles à visiter. Tout d’abord celle du fond, à gauche après le couloir central, où vous trouverez une balle à briser avant de rentrer dans la-dite salle.

Après avoir vaincu l’ennemi, vous pourrez récupérer le second livre, Le livre de la reine. Vous trouverez également au fond opposé à la bibliothèque un vase à briser. Traversez ensuite de nouveau le couloir central pour aller cette fois-ci dans l’autre pièce. Éliminez l’ennemi, et récupérez Le livre de la muscu. En face de la porte, vous trouverez une balle à briser également.

Une fois avoir ainsi vidé la pièce, vous allez devoir passer par un corridor, gardé par un ennemi rouge. Utilisez prudemment la couverture pour ne pas vous faire attraper et prendre le dessus sur l’ennemi. Vous trouverez au bout du corridor un trésor à ouvrir. Retournez sur vos pas, et ouvrez la porte qui vous mènera à la bibliothèque.

Regardez tout d’abord sur le bureau, où vous trouverez Le livre du roi. Vous avez trouvé les 4 livres à ranger dans la bibliothèque. Commencez d’abord par le mur de la porte, où les livres autour des joueurs de volley sont rangés. Mettez-y Le livre des esclaves. Allez ensuite sur le mur perpendiculaire, proche d’un escabeau. Les livres ne parlent que de Kamoshida, mettez-y dans le trou Le livre du roi. Pour finir, sur le mur perpendiculaire à celui-ci, les livres parlent des filles. Mettez-y le Livre de la reine.

Vous devriez débloquer la salle secrète. A gauche se trouve la médaille de Kamoshida, ainsi que la nouvelle carte. Une fois que vous revenez sur vos pas, un ennemi arrive et vous agressera. Nous découvrons lors de ce combat les ombres calamiteuses. Ces ombres pourront répondre immédiatement à vos attaques, mais si vous les éliminez, ils causeront des dégâts aux autres ombres.

De retour au niveau de la pièce précédente, vous pourrez vous trouver face à la petite bibliothèque, insérez-y le livre de la muscu. Vous y trouverez ainsi des protéines. Allez désormais activer le mécanisme en y posant la médaille. Cela vous ouvrira la suite du bâtiment.

Descendez les escaliers et au bout se trouvera une urne à briser. A droite vous aurez un nouvel abri, que vous pourrez ainsi activer. Allez ensuite dans la salle qui fait face, vide, avant d’arriver dans la chapelle. Une statue à l’effigie de Kamoshida y est présente. Un gros combat vous attend, donc rebroussez chemin si vous n’avez pas vos personnages avec suffisamment de CP.

Débutez le combat par une parade pour l’ensemble de votre équipe. Dès qu’il effectuera une charge, parez pour ne pas vous faire tuer en un seul coup. N’hésitez pas à utiliser des attaques spéciales physiques, qui lui feront de nombreux dégâts.

Une fois ce combat passé, vous serez entouré d’autres ombres, une seule solution possible, utiliser votre grappin pour vous sauver. Vous arriverez ainsi au-dessus de la statue pour continuer votre route. Nous vous conseillons au possible d’explorer l’ensemble de cette carte, d’éliminer les nombreux ennemis et de briser tout les objets environnants. Vous pourrez ainsi gagner un maximum d’expérience. Les combats seront plutôt simples et pouvant être finis en 1 tour en jouant avec les transferts de chacun.

Le but de cette exploration dans la chapelle est également un coffre, difficile d’accès sans éliminer certains ennemis. Une fois que vous aurez fini, montez et entrez dans le long corridor. Vous trouverez dans celui-ci un vase à briser ainsi qu’une balle. Lorsque vous passerez dans l’autre partie du couloir, vous serez amené à utiliser votre grappin pour obtenir votre première Graine de convoitise. Il s’agit d’une Graine de Luxure Rouge.

Retournez sur vos pas et entrez dans la pièce sur votre droite, où se situe un trésor. Dans l’autre pièce, vous aurez un ennemi à vaincre. Vous aurez dans le coin gauche un vase à briser. Vous vous retrouverez par la suite dans un escalier. Si vous descendez, un ennemi rouge vous attendra. En bas, un coffre verrouillé vous attendra. Remontez les escalier, pour arriver sur le toit.

Vous trouverez trois ombres rouges à vaincre. Appliquez les mêmes méthodes. Il est possible que vous deviez enchaîner plusieurs affrontements, dépendant de votre position par rapport aux autres ombres. Visitez ensuite les environs, avant d’utiliser de nouveau le grappin. Cela vous permettra d’entrer directement dans la tour.

Une fois dans la pièce, prenez le conduit pour faire le tour et ouvrir le coffre. Vous pourrez utiliser le grappin pour arriver en haut vers la seconde Graine Convoitise, La graine de luxure verte. Redescendez pour retourner dans la tour. Sautez en contrebas, ouvrez l’urne puis entrez dans le bâtiment principal de la tour.

A gauche vous trouverez un vase à briser, prenez le couloir, pour arriver dans la seconde partie, puis prenez l’ascenseur pour arriver dans la salle secrète. De nombreux objets à briser sont disponibles pour votre plus grand bonheur. Deux directions sont à prendre : utilisez tout d’abord le tableau pour vous retrouver dans le hall central.

Vous pourrez ainsi débloquer de nombreuses choses : utilisez les têtes de boucs pour lever les grilles, briser des objets pour avoir des bonus. Allez dans la petite salle et activez la tête de bouc, qui activera le rouage. Un coffre se trouve en bas des escaliers, à gauche. Un autre se trouve également à droite. Vous pouvez vous amusez à retourner dans la prison si vous le souhaitez.

Reprenez ensuite la route du tableau, pour cette fois emprunter l’ascenseur situé de l’autre côté. Elle vous mènera vers la dernière graine, gardée par un ennemi coriace. Le Roi du désir déchiré est un gros sac à PV. Prenez votre temps, cela pourra être un peu long. Effectuer un combo entre la pouvoir dormira et une attaque physique pour augmenter vos dégâts, les attaques devenant ainsi Techniques. Une fois le combat remporté, vous pourrez obtenir la dernière graine, La graine de luxure Bleue. Cela va conduire à la création d’un accessoire, le Cristal de luxure, si vous avez bien collecté les trois graines. Ce cristal vous donnera le pouvoir de Diarama.

Retournez ensuite dans la tour, et continuez votre périple. Vous devriez avoir récupéré un peu de CP via l’obtention de la dernière graine, suffisant pour effectuer quelques affrontements. Vous pourrez par exemple obtenir dans la tour une Succube. Un autre coffre se trouve dans la pièce, nécessitant un autre Kit de Crochetage. Dans cette même pièce, vous pourrez briser une urne en hauteur, en passant par les fesses de la statue puis en utilisant le grappin.

La prochaine pièce contient une ombre rouge dès l’arrivée dans la salle, soyez donc réactif. Utilisez des pouvoirs de glace et endormez-le pour l’éliminer. Vous aurez désormais accès à un nouvel abri. A ce moment-là de l’exploration, vous pourriez être tenté de quitter l’exploration pour la journée, mais vous pouvez en réalité aller encore plus loin ! Si les CP vous manquent, utilisez le Kit d’énergie S qui donne 20 % de PC à l’ensemble de l’équipe, cela pourrait être suffisant pour finir l’exploration de la journée. Si c’est le cas, suivez le guide de la troisième journée d’exploration alors.

4e journée d’exploration

Partez de l’abri Tour : Niveau inférieur. Allez en direction des escaliers, où vous verrez une urne à briser. Montez les escaliers pour arriver dans la première pièce de l’étage. Un ennemi se trouve ici, qui possède le niveau 9. S’il s’agit de Messager zélés, utilisez vos fusils pour en venir à bout. Suite à cela, vous aurez un autre ennemi au bord de l’escalier menant vers l’autre partie de la pièce. Un trésor se trouve tout au bout de la pièce. Si vous le pouvez, évitez d’affronter les ennemis, vous devrez revenir par la suite au même endroit rapidement.

Si vous y arrivez, vous devriez arriver de nouveau à un étage supérieur. Brisez la caisse se trouvant devant vous. Vous allez vous retrouver face à un couloir parsemé d’embûches. Pour les désactiver, vous allez devoir trouver 2 yeux pour les ajouter à la statue. Activez la quête en essayant d’interagir avec le buste. Redescendez désormais dans la salle d’où vous venez (nous vous l’avions dit).

Vous arriverez dans la salle avec cette fois-ci deux ennemis classiques. Affrontez-les, vous n’aurez pas de difficulté à les éliminer. Descendez les escaliers, en faisant attention à ne pas vous faire agresser par le premier ennemi. Vous verrez ensuite un ennemi doré, c’est lui qui possédera une partie des objets que vous convoîtez. Vous vous retrouvez devant un Cavalier Belliqueux, avec comme point faible les attaques électriques.

Retournez ensuite dans la salle à l’étage inférieur. Si vous êtes toujours dans la seconde journée d’exploration, vous devriez être un peu à court de mana. Dans ce cas-ci, ne tentez pas forcément l’impossible, utilisez votre troisième œil pour deviner quel est le bon capitaine à éliminer. Si vous souhaitez tout de même avoir de l’expérience, affrontez-les tous en faisant attention à vos jauges de CP.

Une fois que vous aurez récupéré l’œil gauche lubrique et l’œil droit agité, remontez et retournez là où se trouve le buste. Une fois que vous arrivez dans le couloir, n’oubliez pas le coffre se situant à gauche. Au bout du couloir se trouve un ennemi, faites attention. Un autre coffre se trouve également juste à côté. Montez ensuite les escaliers, et vous devriez arriver à la salle du trône.

Un ennemi vous attend d’ailleurs à l’arrivée de l’escalier. Au bout, vous trouverez un autre coffre ainsi qu’une urne à briser. Tout au bout, un abri sera disponible. Le vase à côté de la porte est à briser.

Montez par les fesses de la statue pour arriver dans la salle du trône. Après la courte cinématique, allez jusqu’au trésor. Le vase à gauche de la porte est à briser. Lorsque vous serez entré, au bout du couloir à droite se trouve une urne à briser. Empruntez la porte pour y découvrir le trésor de Kamoshida ! Vous avez réussi ! Il ne vous reste plus qu’à fuir, et à envoyer à Kamoshida dans le vrai monde une carte de visite.

Pour cela, retour dans le vrai monde, et décidez quand vous souhaitez envoyer la carte, pour déclencher le boss par la suite. Vous devriez avoir votre équipe aux alentour du 10e niveau.

Affrontement contre Kamoshida, Boss du Palais

Une fois la carte de visite envoyée, il est temps de s’emparer du trésor ! Commencez par aller dans la salle du trône pour rejoindre ensuite la salle du trésor pour dérober ce qui sera une immense couronne. L’obtention du trésor vous fera monter le niveau de confident avec Morgana. Au moment où vous arrivez de nouveau dans la salle du trône, Kamoshida vient s’opposer à vous et lancera l’ultime combat de ce palais.

Pour commencer, attaquez le jusqu’à ce qu’il se soigne une première fois avec sa coupe. A ce moment-là, visez sa coupe avec différentes attaques. En deux tours, cela devrait faire l’affaire.

La seconde phase du boss débute à ce moment-là. Kamoshida va cette fois-ci amener des versions psychiques d’élèves harcelés par le professeur. Parez une première fois pour éviter de subir une très grosse attaque. Une version psychique de Suzui arrive. Battez-la avec des attaques magiques, elle y est sensible. Il faut réussir à la vaincre en un tour pour annuler l’attaque.

Vous arriverez ainsi à la phase trois du boss, où vous devrez envoyer une personne de votre équipe pour dérober la couronne. Pour assurer un certain nombre de dégâts constant pendant ce moment là, pour l’occuper, assénez-lui des attaques magiques. Une fois que votre comparse l’aura attaqué, il sera affaibli. Il vous suffira de bourrer n’importe quelle attaque et ce sera joué !

Vous avez vaincu Kamoshida, il ne vous suffira plus qu’à fuir le palais intérieur.

Ombres présentes dans le Palais de Kamoshida

Voici la liste des ennemis que vous affronterez, et qui pourront rejoindre votre équipe.

Jack-o’-Lantern :

Niveau : 2

2 Arcane : Le Bateleur

Le Bateleur Forces : Feu

Feu Faiblesses : Glace, Vent

Glace, Vent Se soigne avec les attaques de feu

Pixie :

Niveau : 2

2 Arcane : L’Amoureux

L’Amoureux Forces : Electricité, Bénédiction

Electricité, Bénédiction Faiblesses : Armes à feu, Glace, Malédiction

Mandragore :

Niveau : 3

3 Arcane : La mort

La mort Forces : Electricité

Electricité Faiblesses : Feu

Agathion :

Niveau : 3

: 3 Arcane : Le Chariot

: Le Chariot Forces : Armes à feu, Electricité

: Armes à feu, Electricité Faiblesses : Vent

Bicorne :

Niveau : 4

4 Arcane : L’Hermite

L’Hermite Forces : Malédiction

Malédiction Faiblesses : Electricité

Incube :

Niveau : 5

5 Arcane : Le Diable

Le Diable Forces : Electricité

Electricité Faiblesses : Feu, Bénédiction

Cait Sith :

Niveau : 5

5 Arcane : Le Bateleur

Le Bateleur Forces : Electricité

Electricité Faiblesses : Vent

Silky :

Niveau : 6

6 Arcane : La Papesse

La Papesse Forces : Glace

Glace Faiblesses : Feu, électricité

Kelpie :

Niveau : 6

6 Arcane : La Force

La Force Forces : Glace

: Glace Faiblesses : Électricité

Succube :

Niveau : 7

7 Arcane : La Lune

La Lune Forces : Feu, malédiction

Feu, malédiction Faiblesses : Vent, bénédiction

Vent, bénédiction Bloque les dégâts maudits

Berith :

Niveau : 9

9 Arcane : Le pape

Le pape Forces : Armes à feu, feu

Armes à feu, feu Faiblesses : Glace

Glace Bloque les dégâts d’armes à feu

Ange :

Niveau : 9

9 Arcane : La Justice

Forces : Électricité, bénédiction

Électricité, bénédiction Faiblesses : Armes à feu, malédiciton

Armes à feu, malédiciton Bloque les dégâts bénis

Archange :

Niveau : 14

14 Arcane : La justice

La justice Forces : Bénédiction

Bénédiction Faiblesses : Électricité, malédiction

Électricité, malédiction Bloque les dégâts bénis

