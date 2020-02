Persona 5 Royal : Atlus évoque la version Switch

Persona 5 Royal sortira dans un peu plus d’un mois chez nous et c’est donc le moment des previews. Vous pouvez déjà retrouver la notre ici-même et lors de l’évènement presse américain, IGN a pu s’entretenir avec Ari Advincula, nouvelle responsable de la communication d’Atlus pour l’Occident.

Le minimum syndical de l’espoir

Interrogée sur la possibilité de voir Persona 5 Royal arriver sur Switch, Advincula est claire : cela dépend des joueurs. Si elle-même fait son maximum pour convaincre la maison-mère d’adapter le jeu sur Switch, cela ne se fera pas si les fans ne manifestent pas leur envie. Une déclaration qui fait penser à celle de Lotus Juice pour un remake de Persona 3.

Lors d’un stream, le rappeur présent sur la bande-originale de plusieurs épisodes avait fait passer le même message et déclenché au passage l’apparition de Persona3Remake en tendance Twitter. On espère que cela marche dans un cas comme dans l’autre.

L’information plus tangible de l’interview, c’est la modification d’un aspect problématique de Persona 5 pour la localisation de Royal. Dans le jeu de base, Ryuji (un mineur) tente d’échapper à deux personnes efféminées très très caricaturales qui ne comprennent pas que non c’est non. Atlus étant connu pour ses moments parfois malheureux, sa branche américaine a désormais la mission d’être plus vigilant sur ces questions.

Encore une raison de s’intéresser à Persona 5 Royal qui sortira le 31 mars sur PlayStation 4 et peut-être un jour sur Switch si les fans se mobilisent assez.