Les relations avec les différents personnages est une partie importante de Persona 5 Royal car elles constituent le véritable liant entre le monde réel et le metaverse. Si c’est un aspect très important, c’est car monter vos niveaux de confidents rendra vos Personas plus puissants, mais débloquera aussi de nouvelles possibilités en combat. Mais comment monter rapidement ses relations ? Nous allons vous donner quelques conseils.

Comment augmenter les relations dans Persona 5 Royal ?

Priorisez d’abord un ou deux confidents à la fois

Pour bien débuter et monter rapidement vos confidents, commencez par viser uniquement un ou deux confidents. Cela peut paraître bête, mais en réalité, c’est la meilleure des façons pour avoir un lien plus puissant avec des bonus plus denses. Pour commencer, nous vous conseillons de vous concentrer sur les confidents de Tae Takemi et de Ann Takamaki. Ils font partie des premiers confidents que l’on aura dans le jeu et il est efficace de les prioriser rapidement. Une moitié des confidents sont également liés au scénario donc vous ne pourrez pas spécifiquement les faire monter rapidement.

Avancer dans l’histoire

Cela peut sembler évident, mais avancer dans l’histoire vous permettra d’augmenter vos relations dans Persona 5 Royal de façon très efficace. Au moins 4 confidents fonctionnent via l’histoire principale exactement, et tous se débloquent au fil de l’aventure.

Augmenter ses caractéristiques

Que ce soit pour débloquer des confidents, ou pour franchir un cap dans certaines relations, il vous faudra augmenter vos caractéristiques. Pour cela, référez-vous à notre guide pour monter les caractéristiques.

Offrez des cadeaux aux confidents

Une petite attention est toujours bienvenue. Dès que vous avez un peu de temps et de l’argent, achetez des cadeaux que vous pourrez offrir par la suite à des confidents. Cela pourra aider à monter plus rapidement un rang de confident. Si tous les cadeaux vous donneront au moins un boost de 2 au relationnel, certains objets spécifiques donneront un boost de 3. Il suffit pour cela de trouver des cadeaux correspondants à la personne.

Donnez par exemple un mug noir à Tae Takemi pour avoir un +3 au relationnel. De nombreuses possibilités sont présentes et pour cela, nous les détaillerons à notre partie consacrée aux relations de façon plus spécifique.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu d’Atlus et bien progresser, vous pouvez consulter notre soluce complète de Persona 5 Royal.