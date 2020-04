Le palais de Maradame est le second palais de Persona 5 Royal. Vous aurez l’occasion de réaliser ce palais pendant le mois de mai. On vous explique tout, étape par étape, dans cette soluce complète de ce palace.

Exploration du Palais de Madarame

Comme tout palais, le Palais de Madarame s’effectue en plusieurs journées. Nous vous l’avons divisé de la façon la plus optimale possible.

Première journée d’exploration

Revenez jusqu’à la première salle du musée, la salle d’exposition. Pour y accéder, suivez nos instructions écrites dans notre solution du mois de mai.

Une fois arrivé dans cette première pièce, brisez la forme d’art qui s’y trouve. Vous pourrez aller dans la seconde pièce où se situent 4 ennemis. Vous allez voir que des lasers infrarouges sont maintenant activés et il faudra faire en sorte de ne pas les toucher. Vous aurez un QTE avec un bouton pour ceci.

Si vous avez bien suivi notre guide du palais de Kamoshida, et que vous avez également fait assez souvent des fusions de Personas, vous devriez n’avoir aucun problème pour les vaincre. Vous trouverez dans cette pièce également 3 autres pièces d’art à briser.

Arrivé dans la seconde pièce, remplie de lasers, il vous suffit d’utiliser votre grappin pour traverser la pièce. Vous trouverez au fond une autre pièce d’art à briser. Descendez ensuite dans la prochaine pièce. Cette pièce aura deux ennemis, ainsi que deux coffres dont un nécessitant un kit de crochetage si vous ne les avez pas ouverts.

Suite à ça, vous devrez passez par la salle circulaire pour monter et rejoindre un couloir. Une fois arrivé dans le couloir, la porte à gauche vous sera verrouillée. Prenez le chemin de droite et descendez. Faites attention aux deux lasers et vous vous retrouverez face au premier abri du palais.

Suite à un petit repos mérité, vous allez vous retrouver dans un nouveau hall d’exposition avec 2 ennemis dont un rouge. Pour l’éliminer, enchaînez les capacités telles que Dormira pour enchaîner les attaques techniques. Vous pourrez ensuite passer par un laser et utiliser votre grappin pour accéder à une section secrète.

Vous pourrez ainsi traverser toute une pièce afin de récupérer le contenu d’un coffre.Vous pourrez ensuite traverser cette pièce, où un ennemi se situe ainsi qu’un coffre. Retournez ensuite dans la pièce précédente, où vous pourrez ensuite rejoindre un couloir. Passez d’abord par la gauche pour déverrouiller la porte bloquée, puis briser une œuvre d’art. Au retour, brisez également une autre œuvre d’art.

Retournez dans le couloir que vous pourrez traverser. Faites attention aux deux lasers et vous vous retrouverez devant un escalier. A son pied, une œuvre d’art à briser.

Vous arriverez ainsi dans la seconde salle d’expositions. La salle en face de vous sera pour le moment verrouillée. Arrivé dans la salle centrale, vous allez vous retrouver dans un vieux piège où vous en serez le seul rescapé.

Grimpez sur la structure sur votre gauche puis descendez pour affronter un premier ennemi. Une fois que vous l’aurez vaincu, activez le bouton pour désactiver la première partie du piège. Franchissez ensuite la seconde partie de la pièce. Vous y trouverez également un autre ennemi à vaincre. Utilisez ensuite votre troisième sens pour trouver un tableau à activer. Vous y trouverez derrière un bouton à appuyer pour débloquer la seconde partie du piège. Vous trouverez au-dessus une petite structure, un conduit à emprunter.

Vous allez ainsi arriver dans la pièce de sécurité où vous pourrez ainsi désactiver bien entendu les lasers. Mais vous n’avez pas le code. Pour cela, il vous suffit de sortir de la pièce par la porte pour entendre une conversation qui vous donnera le code, Hello. Retournez donc dans la pièce pour désactiver les lasers, après avoir vaincu bien entendu l’ennemi.

Vous pourrez ainsi récupérer Morgana et ainsi affronter un premier démon du trésor après avoir détruit le vase doré. Il sera faible aux dégâts nucléaires. Suite à cela, vous allez pouvoir emprunter le couloir pour vous rendre dans le second abri du palais. Si vous avez de quoi récupérer quelques PC, c’est le bon moment pour continuer votre exploration.

Dans le couloir, vous vous retrouverez face à un mur de lasers, empruntez une fenêtre au milieu donnant sur la pièce parallèle. Un ennemi vous y attend. Fouillez les alentours dont les toilettes, où vous trouverez un coffre et une œuvre d’art à briser. Dans la pièce suivante se trouvera un ennemi ainsi qu’une œuvre d’art. Continuez sur la route principale, et brisez une œuvre d’art. Dans la seconde partie du couloir, vous allez rencontrer un autre ennemi.

Arrivez dans la nouvelle pièce, vous vous retrouverez encore face à un piège. 2 ennemis vous feront face dans cette pièce. Après les avoir vaincus, montez sur une structure et utilisez le grappin face à vous. Vous trouverez un bouton à appuyer pour désactiver les lasers. Derrière vous se trouve une œuvre d’art. Redescendez, puis prenez la porte, pour arriver au jardin central.

Après avoir été jusqu’au lasers rouges, vous devrez rentrer. Prenez l’abri du jardin pour sauvegarder et retourner dans le monde réel.

Seconde journée d’exploration

Seconde journée d’exploration, avec un groupe agrémenté de Yusuke. Commencez votre exploration par une zone qui n’a pas été complétée. Retournez dans la dernière salle où vous avez été piégé, et prenez l’escalier montant. Vous ferez face à un ennemi rouge faisant sa ronde.

Vous aurez l’occasion ainsi de récupérer un nouveau coffre dans la petite salle au sud. Allez vers la partie centrale et vous aurez l’occasion d’utiliser votre grappin pour traverser l’ensemble de la pièce, et arriver dans une partie verrouillée. Arrivée dans la pièce, un coffre se trouve derrière vous. Et devant vous se trouve une graine de convoitise, la graine de vanité rouge. En retournant sur vos pas, brisez une œuvre d’art.

Passé ce petit détour, rendez-vous dans la cour pour entrer dans la seconde partie du palais. Lorsque vous arrivez dans la pièce, affronter l’ennemi rouge qui rode. Continuez votre route et vous arriverez devant la seconde partie de la carte. Vous vous retrouverez suite à cela dans un grand couloir. Si vous allez vers la gauche, vous trouverez un coffre à ouvrir.

Vous arrivez dans une grande salle centrale, où de nombreuses choses se passent. Utilisez votre troisième sens pour vous y retrouver entre les différents lasers. Deux ennemis sont présents à éliminer. une fois arrivé dans la pièce suivante, un coffre s’y trouve à proximité, ainsi qu’une pièce d’art à briser. Allez au bout de la pièce, un ennemi s’y trouve, que vous devrez affronter. Utilisez des attaques de glace pour les petits ennemis, et nucléaires pour le gros ennemis.

Avant de rentrer dans la salle de sécurité, un coffre nécessitant un kit de crochetage est présent. Entrez ensuite dans la salle de sécurité. Un mot de passe est nécéssaire, bien entendu. Retournez sur vos pas, pour entendre la conversation entre plusieurs gardes. Vous devrez ensuite retourner dans la grande salle à l’entrée de la salle au trésor, où se trouve la statue de Madarame. Plusieurs ennemis seront dans le coin, vous pouvez les éliminer pour vous faire de l’expérience.

Une fois arrivé, interagissez avec la statue, pour avoir l’information manquante pour avoir le mot de passe pour la salle de sécurité. Suite à cela, vous allez pouvoir explorer davantage la pièce. Vous avez vu déjà deux coffres inaccessible que vous pourrez récupérer. Vous allez également pouvoir interagir avec un tableau pour littéralement rentrer dedans ! Cela vous permettra de monter en haut, briser une œuvre d’art, emprunter un conduit pour ensuite arriver dans une nouvelle pièce, où se trouvera notamment un nouvel abri.

De retour dans le salon, vous aurez un ennemi à vaincre, et vous aurez également l’occasion d’ouvrir une nouvelle voie. Si vous avez fait le tour et obtenu tous les coffres de la région, vous pourrez vous rendre dans la nouvelle zone, la galerie.

Rendez-vous en dessous de la pièce, pour pouvoir vous rendre tout d’abord le plus bas possible. Vous pourrez briser une œuvre d’art. Remontez et rentrez dans le premier tableau. Vous arriverez dans le second, montez vers le mont Fuji. Arrivé dans le troisième, descendez et appuyez sur le bouton pour activer le quatrième tableau.

Vous allez retourner dans le 1er tableau. Traversez-le, et cette fois lorsque vous arrivez dans le second, traversez le vers la droite. Vous arriverez dans le tableau que vous venez de débloquer. Descendez de celui-ci, et appuyez sur le bouton. Refaites une nouvelle fois les tableaux en montant par le mont Fuji et en haut de la grotte. Vous arriverez dans le dernier tableau.

Vous pourrez ainsi sortir du tableau, et passez à la suite. Vous pourrez emprunter le couloir, menant à la suite. Vous aurez 2 lasers à franchir, pour arriver dans la nouvelle pièce. Faites attention à l’ennemi qui arrivera vite vers vous. Dans un petit renfoncement, un ennemi rouge sera à éliminer. Au bout du renfoncement se trouve un coffre à ouvrir. Dans le couloir se trouve un autre ennemi à éliminer. Vous arriverez dans un hangar à tableau, avec un ennemi à éliminer pour commencer.

Faites le tour par la gauche, montez pour arriver sur un semi-niveau, pour ensuite descendre vers l’étage inférieur de la pièce. Arrivé ici, faites le tour par la droite cette fois et utilisez votre grappin. Vous arriverez sur une structure où vous pourrez appuyer sur un bouton et ouvrir un coffre. Ce bouton débloquera la pièce de la seconde graine du palais.

Allez ensuite à l’autre bout de la pièce, vous permettant d’avancer dans la troisième zone du palais. Un labyrinthe… Prenez donc votre mal en patience, car cela pourra être un peu long.

Prenez vers la droite, puis encore vers la droite pour voir un coffre. Montez la structure à votre droite au retour de celle-ci pour affronter un ennemi. Si vous allez ensuite sur votre gauche, vous y verrez un mur pouvant être tiré, révélant une autre pièce. Vous arriverez ainsi dans la seconde partie. Brisez l’œuvre d’art, et franchissez l’autre portail bleu en contrebas.

Vous allez arriver dans une autre section où seront disposés deux versions du tableau. Décelez la bonne pour avancer. Choisissez le sayuri rouge. Franchissez le portail doré pour avancer. Arrivé dans la nouvelle partie, vous vous retrouverez face à 4 sayuri. Choisissez celui où un arbre est présent. N’oubliez pas de retirer le cache entre les deux pour avoir un coffre.

Vous allez de nouveau arriver dans une nouvelle pièce. Pour trouver le bon sayuri, un mur est retirable se trouvant au fond des quatre tableaux, en haut de l’endroit où vous venez d’arriver. Un coffre s’y trouve également. Vous vous retrouverez de nouveau dans une pièce bien connue, cette fois-ci avec un portail doré en contrebas.

Vous allez arriver cette fois-ci à la fin du fameux labyrinthe pour arriver dans la pièce centrale du trésor. Mais ne pensez pas que c’est fini pour autant, car il vous faudra trouver comment l’obtenir.

Allez vers la gauche pour accéder à l’abri. En sortant, vous serez face à une salle de sécurité. Vous aurez l’occasion d’essayer l’ensemble des boutons. Si vous désactivez les lasers, vous aurez en lieu et place des ennemis qui viendront. Coupez l’électricité pour voir que cela durera pendant quelques secondes, les générateurs de secours fonctionnant.

Ouvrez la grille pour pouvoir avoir accès à davantage que la pièce centrale. Une fois que vous aurez fait les trois interactions, vous devrez combattre un ennemi. Ils sont sensibles aux éclairs donc cela devrait aller assez vite.

Retournez sur vos pas et cette fois, empruntez la route qui monte faisant le tour de l’autre côté. Vous allez arriver dans un couloir avec un ennemi sur votre chemin. A noter des œuvres d’arts à briser, mais surtout un conduit, menant à un coffre à ouvrir via un kit de crochetage. En avançant sur la plateforme, vous pourrez utiliser votre grappin pour accéder aux luminaires de la pièce. En allant au bout, vous aurez un autre conduit. Celui-ci vous permettra d’arriver de l’autre côté de la pièce. Vous pourrez ainsi débloquer une pièce qui vous mènera à un autre abri. Après y être passé, retournez sur vos pas et descendez jusqu’au bout, pour trouver l’endroit où se trouve la dernière graine de convoitise.

Vous pourrez utiliser de nouveau le grappin pour traverser la pièce. Vous arriverez dans une nouvelle section de la salle, avec un ennemi à affronter ainsi qu’un coffre. Remontez ensuite le couloir, battez l’adversaire, et vous arriverez dans une salle de sécurité, permettant le contrôle du levier. Allez voir le crochet, puis retournez dans la salle et activez le levier. Une fois le dialogue passé, vous pourrez rentrer chez vous, vous aurez réussi à trouver le chemin pour voler le trésor !

Affrontement contre Madarame, Boss du Palais

Rendez-vous tout d’abord au Hall principal supérieur. Retournez dans la salle de sécurité se trouvant de l’autre côté de la salle, en hauteur. Une fois activé le levier, vous dérobez ainsi le tableau.

Pour fuir, prenez la fenêtre bleue présente au niveau des luminaires. Vous n’aurez qu’à descendre et prendre la porte rouge. Le combat contre Madarame peut débuter.

La première phase du combat vous demandera de faire face à cinq tableaux, qu’il faudra vaincre. Chaque partie fonctionne assez différemment, il faudra donc utiliser plusieurs choses pour que cela passe.

Utilisez globalement des attaques physiques sur les yeux et le nez, des attaques magiques pour la bouche.

Une fois cette phase passée, vous allez vous retrouver face à Madarame ainsi que plusieurs clones, ayant chacun leur spécificité. Chacun fonctionne selon un système classique d’une force / une faiblesse.

Glace : utilisez le feu

Feu : utilisez la glace

Vent : utilisez électricité

Électrique : utilisez le vent

Le but bien entendu est d’éviter qu’ils restent en vie, car ils vous attaqueront. Ce sera le meilleur moyen pour ensuite envoyer des dégâts sur Madarame. Au bout d’un moment, Madarame va s’épuiser et n’arrivera pas à sortir des copies toutes fonctionnelles. Ce sera le meilleur moment pour frapper fort et enchaîner les attaques.

Vous ne devriez plus avoir de mal à le vaincre ensuite. Certaines attaques magiques telles que Psy ou Nucléaire sont fonctionnelles pour l’ensemble donc priorisez ceci en plus des faiblesses.

Bravo, vous avez vaincu Madarame ! Vous avez donc fini le palais de Madarame.

Ombres présentes dans le Palais de Madarame