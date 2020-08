Mémoria, l’ultime donjon du jeu, est un endroit constitué des souvenirs des différents personnages. Avant toute chose, sachez qu’il est encore possible de retourner dans l’Invincible à ce stade du jeu, et donc retourner sur Héra, si vous estimez les ennemis et boss de la zone trop puissants pour vous.

Sinon, vous pouvez vous aventurer dans le château. Dans cette première pièce, vous trouverez à droite un Caïn et à gauche une bulle qui vous permettra de sauvegarder et organiser votre équipe. Vous noterez d’ailleurs que vous pourrez enfin retirer Djidane du groupe, si vous ne souhaitez pas voler les différents équipements trouvables sur les boss.

Continuez jusqu’à l’écran suivant, où vous pourrez trouver en bas à gauche un fantôme, avec qui vous pourrez jouer aux cartes, si le cœur vous en dit. On en trouve un peu partout dans le donjon et ils peuvent être intéressants à affronter si vous souhaitez récupérer de bonnes cartes. Continuez votre route autour du balancier pour arriver à la pièce suivante.

En suivant le chemin en montant les escaliers, vous trouverez sur un petit promontoire La Tour, une arme pour Djidane.

Continuez le chemin pour arriver jusqu’à votre premier Boss : Merilith.

Comment battre Merilith ?

Merilith



HP : 54940

54940 MP : 3381

3381 Voler : Épée Ultima, Masamune, Cotte Genji

Astuce : Il est recommandé d’activer Nichonifroa avant le combat pour résister un peu plus à ses attaques. Lancez Boomerang sur vous-même afin de pouvoir la toucher avec des attaques magiques et surtout faites bien attention à vous soigner à la fin du combat, car elle lancera une dernière attaque dévastatrice juste avant de mourir, ce qui pourrait être fatal si vous ne faites pas attention.

Sur l’écran suivant, vous assisterez une nouvelle fois à la destruction d’Alexandrie, et le groupe réalisera que seules les qui étaient personnes présentes à ce moment-là peuvent assister aux souvenirs montrés dans cet étrange lieu.

Une fois la séquence terminée, avant de continuer, vous pourrez récupérer une AngeFlûte au centre de la pièce à gauche, ainsi qu’un point de sauvegarde caché à droite.

Continuez votre ascension jusqu’à arriver à une tempête, où vous trouverez un fantôme à gauche de l’écran. En continuant sur la droite, une nouvelle vision apparaitra.

Sur l’écran suivant, récupérer la RuniGriffe à gauche après le dialogue avant Garland, avant de continuer votre chemin jusqu’à atteindre le deuxième boss.

Comment battre Tiamat ?

Tiamat



HP : 59494

59494 MP : 3381

3381 Voler : Sanguine, Bottes 7L, Grand Armet

Astuce : Évitez de l’attaquer lorsque vous êtes en lévitation sous peine d’être éjecté du combat, et utilisez Pakaho afin de résister à ses attaques les plus puissantes.

Dirigez-vous vers l’œil pour atteindre la suite du donjon. En montant l’escalier, sur votre droite, vos trouverez un nouveau point de sauvegarde caché, tandis que sur l’écran suivant, un nouveau fantôme joueur de cartes vous attendra.

Continuez toujours sur la gauche pour monter les escaliers, jusqu’à assister à la fusion entre les deux planètes sur l’écran suivant. Au bout du chemin, vous atteindrez enfin le château. Sauvegardez avec la boule lumineuse, réorganisez votre équipe et continuez à l’intérieur.

Dans la pièce suivante, vous semblerez être sous l’eau, mais il n’en est en fait rien. Si vous vous en sentez capable et que vous vous estimez bien préparés, vous pourrez affronter le boss optionnel Pluton sur votre droite derrière les buissons, sachant que si vous arrivez à le vaincre, celui-ci acceptera de vous forger des objets.

Comment battre Pluton ?

Boss optionnel : Pluton



HP : 55535

55535 MP : 9999

9999 Voler : Boomebague, Mercure, Combat Boots, Pèlerine

Astuce : Comme tous les boss optionnels, Pluton est coriace. Il est donc recommandé d’être au moins niveau 50 avant d’essayer de s’y frotter. Il est aussi recommandé d’activité toutes les compétences pouvant vous apporter des buffs ou vous protéger, comme Détrouble, Nichonifroa, Orphée, AutoRécup et AutoBooster. Pluton utilise aussi pas mal d’attaques de type ténèbres, donc pensez à vous équiper en conséquence. Sidéral Nv4 de Kweena vous sera bien utile pour ce combat, sans oublier de toujours avoir un mage blanc sur vous.

Continuez ensuite votre chemin vers les escaliers jusqu’à atteindre la pièce suivante, vous vous affronterez un nouveau boss, Cariatide.

Comment battre Cariatide ?

Cariatide



HP : 59496

59496 MP : 3380

3380 Voler : Robe de Kwe, Bâton magik, Armet Genji

Astuce : Privilégiez les attaques foudre et les compétences qui vous protégerons des altérations gel. Soyez prudents et utilisez les sorts de soin quand c’est nécessaire et vous ne devriez pas rencontrer trop de problèmes.

Dans la salle de l’horloge cassée, passez sur la droite pour trouver un nouveau point de sauvegarde, puis montez les escaliers. En allant à droite, un nouveau fantôme vous attend, si vous n’êtes pas intéressés, dirigez-vous vers la porte à gauche.

Après la séquence, sur la plateforme en haut de l’échelle, vous trouverez à gauche Makila, une arme pour Bibi, et à droite un fantôme. Montez la seconde échelle de la pièce pour affronter votre nouveau boss, Kaozium.

Comment battre Kaozium ?

Kaozium



HP : 58554

58554 MP : 9999

9999 Voler : Gant Genji, Sirèneflûte, Robe noire

Astuce : Attention à ses attaques Seisme et Shacker, qui peuvent faire assez mal, pensez donc à équiper des protections contre les attaques de type terre. Brasiez X vous sera particulièrement utile pour ce combat.

Après le combat, vous pourrez sauvegarder devant le pilier de gauche. Sachez également que si vous avez mis moins de 12h à atteindre ce point du jeu, ce qui est peu probable sur une première partie, vous pourrez récupérer l’épée Excalibur 2 pour Djidane sur le pilier de droite.

Franchissez la porte pour être plongé en lévitation dans le cosmos. Maintenez votre direction vers le haut de l’écran pour rejoindre la lumière au loin.

Pour revenir à l’accueil de la soluce, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet de Final Fantasy IX.