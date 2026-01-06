Toshiyuki Itahana, l’illustre character designer de Final Fantasy IX, fait ses adieux à Square Enix

Juste après les célébrations du 25ème anniversaire

Voilà presque trente ans que Toshiyuki Itahana travaillait chez Square Enix (juste Square à l’époque). Son nom s’est fait connaître suite à la sortie de Final Fantasy IX, puisqu’il a ici été le co-character design de cet épisode, avant de devenir le directeur artistique de la saga Final Fantasy Crystal Chronicles. Il a annoncé lui-même son départ sur Twitter et annonce maintenant poursuivre sa carrière en tant que freelance :

« Alors que je réfléchissais sérieusement au reste de ma carrière, j’ai décidé de quitter Square Enix à la fin de l’année dernière. L’année dernière a été marquée par un événement majeur : le 25e anniversaire de Final Fantasy IX. J’ai été profondément touché de voir autant de personnes célébrer ce jeu. […] Le travail d’illustration et la supervision liés au 25e anniversaire étant désormais terminés, j’éprouve une grande satisfaction d’avoir rempli la mission qui m’avait été confiée. Parallèlement, j’ai senti que le moment était venu de tourner la page et de relever de nouveaux défis. Désormais, je travaillerai comme illustrateur et concepteur de personnages indépendant. »

Voir Toshiyuki Itahana quitter l’entreprise au moment où l’on est en attente de nouvelles concernant un potentiel remake de Final Fantasy IX est forcément peu rassurant concernant l’état de ce projet (qui n’a jamais été dévoilé officiellement). Square Enix n’est de toute façon pas encore prêt à partager quoi que ce soit autour d’un tel projet, qui pourrait donc voir le jour sans Itahana, sauf si son travail sur cette éventuelle nouvelle version est déjà terminé.