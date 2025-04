Final Fantasy IX : L’entreprise d’animation française Cyber Group Studios en charge de la série animée met la clé sous la porte

Quel avenir pour le projet ?

D’après les divers médias tricolores qui ont relayé cette information bien triste, tels que 3DVF et Ecran Total, la société fondée dans les années 2000 était en proie à de grosses difficultés financières, au point d’avoir été placée en redressement judiciaire fin 2024. Et malgré la présence de plusieurs offres de rachat sur la table, le Tribunal de Commerce de Paris a opté pour la liquidation pure et simple. Une décision perçue comme « brutale » et un véritable « gâchis » par les salarié(e)s qui perdent leur emploi en conséquence. Bon courage à eux et elles pour retrouver un travail à l’avenir.

De plus, cette décision de justice signifie que tous les actifs de CGS vont être vendus afin de payer les dettes aux créanciers, productions en cours de conception incluses. Reste maintenant à savoir si l’adaptation en série animée de FF9 a pu être sauvée et placée entre les mains d’un autre studio in extremis. Il faudra sans doute attendre que Square Enix accepte de s’exprimer sur le sujet pour connaitre la réponse à cette question.

Pour rappel, des images et informations liées à ce projet avaient à priori fuité en mars dernier. Nommé Final Fantasy IX: Black Mages Legacy, il aurait eu pour but de raconter une histoire originale mettant en scène six mages noirs et plus précisément les enfants de Vivi, un personnage phare du JRPG. Vivant à Alexandrie, ils auraient été amenés à partir explorer le monde de Gaia à cause d’un tragique événement transformant un des leurs en statue. A suivre…