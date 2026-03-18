La série animée Final Fantasy IX serait à nouveau en production avec une première saison de 10 épisodes

Les mages noirs au coeur de cette adaptation

Malgré la fermeture de Cyber Group Studios, la série animée Final Fantasy IX ne semblait pas être complètement enterrée puisque le magazine français Écran Total affirmait que le groupe Euro Visual avait repris les commandes. Chose qui est aujourd’hui confirmée via le site de l’entreprise, comme le relaye RPG Site, puisque l’on y voit la série être listée avec une première image conceptuelle, et surtout, un synopsis.

Cette série de 10 épisodes (de 22 minutes) ne reprendra donc pas le périple de Zidane/Djidane et compagnie mais devrait s’intéresser à la descendance de Vivi/Bibi, puisque l’on suivra ses enfants qui seront les derniers mages noirs :

« Imel, Köln, Luciola, Théa, Fala et Doc, enfants du héros Bibi, sont les derniers mages noirs des quatre continents. Aujourd’hui, ils vivent heureux dans la cité d’Alexandrie, gardée par ses habitants plutôt sympathiques, bien que parfois très curieux. Malheureusement, cette existence paisible ne devait pas durer… Un jour, Köln découvre Imel, figée comme une statue, dans l’auberge où il travaille. Serait-ce le tragique héritage de leur père qui les rattrape ? »

Intitulée Final Fantasy: Black Mages Legacy, cette série n’a pas encore de date de diffusion, même si des rumeurs parlaient de 2028. L’attente sera encore un peu longue, mais le projet existe toujours.