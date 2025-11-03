Planter la graine à la Biosphère

Point de départ : Lysett, au niveau de la Biosphère de la Terre-Sombre

Pré-requis : Terminer la mission principale « Ascension compliquée » et la mission secondaire « Mauvaise graine »

Avant toute chose, il s’agit d’attirer l’Ordre, pour cela, endommagez l’appareil de propagande juste en face, en hauteur, en tirant sur le boîtier d’alimentation. Comme prévu, des troupes de l’Ordre s’empressent de débarquer, suivies d’une vague de renforts.

Une fois que vous avez éliminé tout le monde, passez par la porte d’où sont arrivés les renforts pour entrer dans la Biosphère. A l’intérieur, grimpez sur le conduit d’aération juste en face en vous aidant des caisses à gauche, puis passez par la plaque suspendue pour ensuite rejoindre la plateforme un peu plus haut derrière.

Avancez puis grimpez à nouveau en utilisant la grille pour arriver dans la salle du fertilisateur, là où la sécurité de l’Ordre vous attend.

Une fois la zone nettoyée, allez placer la graine dans le fertilisateur, à l’endroit indiqué sur la plateforme centrale, pour faire face à un nouveau groupe d’ennemis et notamment au Capitaine Nickle. Fertilisez ensuite la graine en tournant la valve au sud-ouest de la zone, puis tournez-la une seconde fois pour stopper le fertilisateur.

Ou pas… car le poison continue de se répandre dans l’air malgré tout, et pour ne pas mourir, vous allez devoir tirer dans les 4 tuyaux le plus rapidement possible. Repérez les endroits marqués sur votre boussole, et servez-vous du courant d’air ascendant vers l’est pour rejoindre la passerelle en hauteur.

Il ne vous reste ensuite plus qu’à tirer sur les fruits sur l’arbre qui a poussé pour récolter… des armes, ce qui mettra directement fin à la mission.

Récompense : XP + Argent + Bouclier peu commun à très rare

