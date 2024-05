Trouvez la source de la chanson

Récompenses : Or x3000 – Potion hautement concentrée x2 – Potion continue

Lorsque cette quête sera accessible, vous retrouverez le couple près du tétrapode, et non au bar habituel. Enya fera référence à une chanson et à un petit robot qui peut vous aider. Il s’agit de D1G-g2r, qui sera à Xion si vous avez effectué la quête « CnL – Communication et réseau ».

Après lui avoir parlé, rendez-vous au Grand désert, et plus précisément dans les ruines de la cité. Au milieu de celle-ci se trouve l’ancien opéra, facilement visible puisqu’il s’agit de la grande structure en dôme. Descendez à l’intérieur du bâtiment et recueillez les différents indices en vous aidant du drone (comme les posters qui se trouvent derrière les places assises sur les murs).

Vous n’aurez ensuite plus qu’à rentrer à Xion pour terminer cette série de quête, et débloquer dans la foulée le trophée Argent « Par-delà le destin ».

