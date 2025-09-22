Pour lancer ce dernier arc narratif relatif aux Templiers, commencez par rejoindre l’espion au sud de Tada (région de Tamba).

Après la conversation (que vous devez effectuer avec Yasuke), prenez la direction du village au nord-est pour y faire la rencontre de la Reine d’Argent. Parlez à cette dernière et suivez-la jusqu’à son domaine situé plus loin (utilisez le suivi automatique si besoin).

Après la cinématique vous menant dans de bien mauvaises postures quels que soient les choix de dialogue que vous ferez, vous vous retrouvez dans une pièce fermée. Pour commencer votre fuite, défoncez la porte en courant vers elle puis frayez-vous un chemin vers l’extérieur du village. Inutile de perdre votre temps à affronter tout le monde, vous seriez bien en peine. Contentez-vous seulement de quitter le village à la hâte pour clôturer la mission.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.