Nouveau niveau dans le monde Orbite de Bermugula, nous allons vous guider pas à pas pour trouver et récupérer la gemme cachée du niveau Dépannage dans Crash Bandicoot 4 : It’s About Time. Vous allez devoir être attentif et utilisez votre masque pour la trouver !

Où se trouve la gemme cachée dans le niveau Dépannage ?

Une fois le second conduit d’aération atteint, vous allez devoir monter en utilisant votre masque vous permettant d’inverser la gravité. Une fois tout en haut, avancez un tout petit peu pour trouver une autre entrée en hauteur qui vous emmènera dans un conduit sans visuel. En tâtonnant sur la gauche et en tourbillonnant, vous trouverez la gemme cachée.

