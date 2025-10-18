Sauver le frère de Jacob

Point de départ : Jacob l’Érudit, au bord de la route menant au Poste de Contrôle Taupe

Pré-requis : Terminer la mission principale « Sujet ténébreux »

Après avoir entendu les derniers mots de Jacob, remontez la route en direction du nord pour rejoindre le Dépôt de l’Enclave. Débarrassez-vous des gardes de l’Ordre en arrivant sur les lieux et avant de partir à la recherche des survivants, prenez le temps de chercher des preuves des expériences pour valider l’objectif optionnel.

Pour cela, dirigez-vous vers le véhicule au sud-est, et ramassez l’enregistrement ECHO « Expériences » au sol juste derrière, probablement tombé des mains du cadavre juste au-dessus.

Ensuite, rebroussez chemin et repérez le bâtiment dont l’entrée est verrouillée par un champ de force, rapprochez-vous davantage et parlez au survivant que l’on peut distinguer à travers la barrière. Pour le libérer, interagissez avec la console de commandes juste derrière vous, enclenchant alors un compte à rebours de 30 secondes pour couper l’alimentation de la porte de la cage. Tout en sachant que vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire pour y parvenir.

Car en fait, il s’agit de désactiver 3 générateurs dans le temps imparti, l’idéal étant donc de les localiser dans un premier temps en suivant les câbles. Sinon, vous pouvez également jeter un coup d’œil à nos images ci-dessous pour connaître leurs emplacements. Quoiqu’il en soit, actionnez les interrupteurs pour les désactiver un à un le plus rapidement possible.

Ceci étant fait, parlez à Wilhelm le Méticuleux pour lui apprendre la mauvaise nouvelle au sujet de son frère… et achever votre mission par la même occasion.

Récompense : XP + Argent + Eridium

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.