Plus que jamais, les soldats de l’Ordre continuent de faire régner la terreur au sein du clan des Augures… En témoigne ce pauvre Jacob que vous pouvez croiser, agonisant sur le bord d’une route. Il vous confie alors ses dernières volontés par le biais de cette mission secondaire de Borderlands 4, et notamment celle d’aller sauver son frère toujours retenu captif dans un camp de l’Ordre à proximité.
Sauver le frère de Jacob
- Point de départ : Jacob l’Érudit, au bord de la route menant au Poste de Contrôle Taupe
- Pré-requis : Terminer la mission principale « Sujet ténébreux »
Après avoir entendu les derniers mots de Jacob, remontez la route en direction du nord pour rejoindre le Dépôt de l’Enclave. Débarrassez-vous des gardes de l’Ordre en arrivant sur les lieux et avant de partir à la recherche des survivants, prenez le temps de chercher des preuves des expériences pour valider l’objectif optionnel.
Pour cela, dirigez-vous vers le véhicule au sud-est, et ramassez l’enregistrement ECHO « Expériences » au sol juste derrière, probablement tombé des mains du cadavre juste au-dessus.
Ensuite, rebroussez chemin et repérez le bâtiment dont l’entrée est verrouillée par un champ de force, rapprochez-vous davantage et parlez au survivant que l’on peut distinguer à travers la barrière. Pour le libérer, interagissez avec la console de commandes juste derrière vous, enclenchant alors un compte à rebours de 30 secondes pour couper l’alimentation de la porte de la cage. Tout en sachant que vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire pour y parvenir.
Car en fait, il s’agit de désactiver 3 générateurs dans le temps imparti, l’idéal étant donc de les localiser dans un premier temps en suivant les câbles. Sinon, vous pouvez également jeter un coup d’œil à nos images ci-dessous pour connaître leurs emplacements. Quoiqu’il en soit, actionnez les interrupteurs pour les désactiver un à un le plus rapidement possible.
Ceci étant fait, parlez à Wilhelm le Méticuleux pour lui apprendre la mauvaise nouvelle au sujet de son frère… et achever votre mission par la même occasion.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
