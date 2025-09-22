Pour cette dernière quête de l’arc des Templiers, il vous sera demandé d’incarner Yasuke pour la mener à son terme. Direction le château de Takeda à l’extrémité ouest de la région de Tamba. Une fois sur place, frayez-vous un chemin dans le château jusqu’à parvenir à une lourde porte. Après la scène riche en révélations, affrontez les hommes de Caro et entrez dans le bâtiment du côté est.

Montez à l’étage de la tour et continuez sur cette voie en éliminant quelques ennemis jusqu’à ce que vous puissiez monter à une échelle à l’autre bout. Sortez par la fenêtre présente avant de progresser sur le toit, et ainsi rejoindre la tour suivante.

Entrez par la fenêtre sur le côté gauche et montez d’un étage, grimpez ensuite à l’échelle pour enfin retrouver Nuno Caro. Il vous suffira d’affronter et d’éliminer le Templier pour mettre fin à la mission et à cet arc dédié aux Templiers.

Vous approchez du but ultime de cette aventure puisqu’une poignée de quêtes vous suffiront pour apercevoir la fin de l’épopée de nos héros. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.